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DHA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü yıldız Adana'da kebap pişirdi

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Dünyaca ünlü yıldız Adana'da kebap pişirdi
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Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden, ünlü aktör Aamir Khan, Adana kebabını tatmak için kente geldi. Yoğun ilgi gören Khan, kebap da pişirdi.

Hindistan’da koronavirüs nedeniyle yarım kalan filminin çekimleri için Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü Hintli film yapımcısı ve aktör Khan, önceki günlerde Niğde’nin Çamardı ilçesinde Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra Adana’ya geldi.

Dünyaca ünlü yıldız Adanada kebap pişirdi

Kentte kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı’na uğrayan Khan, mangalın başına geçip, kebap pişirdi. Khan, çevredeki vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

Dünyaca ünlü yıldız Adanada kebap pişirdi


KEBAP KEYFİ

Mangalın başından ayrıldıktan sonra kendisi için hazırlanan masaya geçen Aamir Khan, Adana kebabının lezzetini tattı. Khan ve film ekibinin keşif için 2 gün boyunca Adana’da olacağı ve filmin tamamlanması için detaylı araştırma yapacakları belirtildi.

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