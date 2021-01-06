Dünyaca ünlü 13 şefin mükemmel çırpılmış yumurtalar için püf noktaları

Bobby Flay

Bobby Flay için mükemmel bir çırpılmış yumurtanın içinde mutlaka somon olması gerektiğini söylüyor. Flay’in “Budur” dediği çırpılmış yumurtanın diğer püf noktaları ise içine eklenen ince kıyılmış Frenk soğanı, keçi peyniri ve tereyağı.

Ree Drummond

Klasiklere getirdiği yorumlarla tanınan Ree Drummond’ın “en iyi çırpılmış yumurta” tarifinde de tütsülenmiş somon ve ince kıyılmış Frenk soğanı yer alıyor. Bunun dışında oldukça standart bir tarif kullanan Drummond’ın asıl farkı yumurtaları bir delikli süzgeçten geçirmesi ve kızartılmış bagel ile birlikte servis etmesi.

Sunny Anderson

Sunny Anderson’ın malzemeleri bu kadar iddialı değil. Yumurtalarına (tarifinde 12 adet kullanılıyor) sadece bir yemek kaşığı kadar su, tuz, karabiber ve peynir ekleyen Anderson, yumurtaları önce köpük köpük olana kadar çırpıyor. Pişme sürecinin yarısına gelen yumurtalara tuz ve karabiber ekliyor. Birkaç dakika sonra da bolca peynir ilave ediyor. Tabii peynirin yumurtanın içine yedirildiğini söylemeden geçmeyelim.

Chrissy Teigen

Modellikten şefliğe transfer olan Teigen’in yemek kitapları çok ses getirdi. Ancak ünlü ismin yumurta sırrı kitaplarında değil Instagram post’larından brinde paylaşılmış. Teigen, yumurtasına peynir yerine cömert bir miktar krema koyuyor.

Tyler Florence

Tyler Florence’ın sırrı ise çırpılmış yumurtaya lezzet katmanın yanı sıra sunumunu da güzelleştiren bir püf noktası. Florence 3 tam yumurtanın yanı sıra 1 adet de yumurta sarısı kullanıyor. Omlet yapımında da aynı tekniği kullandığını belirten Florence, böylece hem koyu sarı bir renk hem de zengin bir kıvam elde ediyor. Yumurtaları tavaya koymadan önce 1 yemek kaşığı tereyağı ile tavayı yağlayan Florence ayrıca biraz ekşi krema biraz da deniz tuzu ilave ediyor.

Martha Stewart

Bu şeflerin aksine Martha Stewart çırpılmış yumurta için yumurtadan başka bir şey kullanmıyor. İnternet sitesinde bu konuya özel bir video bulunan Stewart için, kaliteli yumurtalarınız varsa başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ancak düşük sıcaklık ve sürekli hareket çok kritik iki faktör. Stewart’a göre tavanızı yağlayıp yumurtaları döktükten sonra hiç ara vermeden sürekli karıştırmanız gerekiyor.

Alton Brown

Alton Brown’un sırrı ise tam yağlı süt ve sıcak tabaklar. Tam bir teknik delisi olan Brown için yumurtaya biraz süt eklemek önemli ama daha önemli iki detay var: Birincisi yumurtaların tavanın ortasında pişmesi, ikincisi de sıcak bir tabakla servis edilmesi.

Gordon Ramsay

Gordon Ramsay’nin sırrı ise yumurtalara eklediği taze krema. Türkiye’de maalesef bu ürünü bulmak pek kolay değil ancak Ramsay’nin formülünü deneyenler muhteşem sonuçlar elde edildiğini söylüyor. Denemek isterseniz taze krema yerine labne ya da süt kaymağı kullanıp kendi tarifinizi elde edebilirsiniz. Ardından da yine Ramsay’nin yaptığı gibi kızarmış ekmeğin üzerinde servis ederseniz şahane sonuçlar ortaya çıkacaktır.

Emeril Lagasse

Televizyondaki yemek programlarının prensi olarak tanınan Lagasse’ın mükemmel yumurtalarının ise üç sırrı bulunuyor. Birincisi yumurtaları güzelce çırpmak. İkincisi tavaya döktükten sonra karıştırmak için doğru zamanı beklemek. Üçüncüsü de tıpkı Brown gibi sıcak bir tabakta servis etmek.

Adam Richman

Adam Richman’ın mükemmel yumurtalarının sırrı ise yumurtaları uzun uzun çırpmak. Richman yumurtaları ne kadar çırparsanız sonucun o kadar pofuduk ve kadifemsi olduğunu söylüyor. Richman önce yumurtaları bir kaseye kırıyor. Ardından içine biraz süt ekliyor ve köpük köpük olana kadar çırpıyor. Ardından tereyağı ve sıvı yağ ile yağladığı tavaya yumurtaları döküyor. Birkaç dakika yerleşmesini bekledikten sonra kenarlarda sertleşmeye başlayan kısımları ortada toparlayarak o pofuduk yapıyı elde ediyor. En önemli nokta ise yumurtaları pişer pişmez ocaktan almak. Aksi takdirde tavanın sıcağıyla yumurtalar fazla pişip sertleşiyor.

Jamie Oliver

Jamie Oliver’ın üç farklı tarifi var: İngiliz, Amerikan ve Fransız tarzı çırpılmış yumurtalar yapan Oliver her biri için farklı bir pişirme metodu kullanıyor. İngiliz tarzı pişirme için tavayı tereyağıyla yağlayım yumurtalara bir tutam tuz ekliyor. Ardından yumurtaları silikon bir spatulayla birkaç saniyede bir alt üst ediyor ve ocaktan biraz erken alıp tavanın sıcaklığıyla pişmelerini sağlıyor. Fransız tarzı yumurtalar için benmari kullanan Oliver, Amerikan tarzı için ise doğrudan tavada pişirme yapıyor.

Millie Peartree

Şef Peartree’nin 6 yaşında ilk mutfağa girdiği şey çırpılmış yumurtaymış. Birçok kişinin aksine Peartree, yumurtalarını doğrudan tavaya kırıyor. Öncesinde tavada 1 yemek kaşığı tereyağı eritmeyi ihmal etmeyen Peartree, yumurtalarını orta-kısık ateşte pişiriyor. Pişirme esnasında tavaya biraz daha tereyağı ekleyen Peartree son olarak yumurtalarının üzerine biraz gravyer peyniri rendeleyerek yumuşak, kremamsı bir kıvam elde ediyor.

Heston Blumenthal

Yemeklerinin en önemli özelliği birden fazla duyuya hitap etmesi olan Blumenthal’in çırpılmış yumurta pişirme tercihi de benmari. Cam bir kaseye 7 yumurta, biraz süt, krema, tuz, karabiber ve tereyağı ekleyen Blumenthal bunları biraz çırptıktan sonra benmariye alıyor. Sabırla karıştırmaya devam eden Blumenthal 15 dakika sonra mükemmel kıvamı elde ediyor. Ardından biraz füme somon ekleyen Blumenthal, finali de yakılmış tereyağı ve balzamik benzeri bir sirkeyle yapıyor.