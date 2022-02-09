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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 09.02.2022 - 17:00 | Son Güncelleme:

Dünya pizza günü ne zaman, hangi tarihte?

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Dünya pizza günü ne zaman, hangi tarihte?

Dünya pizza günü, yılın belirli günlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. İtalya'nın en sevilen yemek türleri arasında yer alan pizza, dünya genelinde kabul gören gıdalardan birisidir. Peki, etkinliklere konu olan dünya pizza günü ne zaman, hangi tarihte? İşte, o detaylar

Kesin olarak bilmek imkansız olsa da, bazı insanlar Dünya Pizza Günü'nün 10. yüzyılda Napoli, İtalya'da başladığını söyleyebilir. Bu, kayıtların şimdi modern zaman pizzası haline gelen şeyin varlığını ilk kez gösterdiği zamandır. Pizza, soslu ve peynir serpilmiş basit bir gözleme olarak meydana gelmiştir. 

Pizza 1905'te Amerika'ya damgasını vurmuştur. New York'ta Lombardi's adlı bir pizzacı, o zamandan bugüne kadar ülkenin dört bir yanında kalpleri aydınlatacak kıvılcımı yaratmış ve 1905 yılında, Lombardi's'e Amerika Birleşik Devletleri'nde pizza yapmak için ilk ticari ruhsatını almıştır. Lombardi's bugün de serüvenini sürdürmektedir. 

Dünya pizza günü her yıl 9 Şubat tarihinde kutlanmaktadır.

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