Dünden kalan pizzayı ısıtmanın en verimli 4 yolu

MİKRODALGA VE SU BARDAĞI

En yaygın bilinen tekniklerden biri mikrodalgada ısıtma. Yanında 1 su bardağı suyla birlikte mikrodalganın içine koyduğunuz pizza en fazla 1 dakika içinde ısınıyor. Ancak hamurunu pek fazla çıtır çıtır yapmıyor. Çıtır hamur sevenlerdenseniz pizzanıza bu şekilde bir ön ısıtma yaptıktan sonra tavada tabanını çıtırlaştırmanızı tavsiye ediyoruz.

YAĞSIZ FRİTÖZ

Ürünleri sıcak havayla kurutan yağsız fritözler son dönemlerin en popüler mutfak gereçlerinden. Bu fritözler hamur işlerini ısıtmak için de çok uygun. Bu şekilde de 5 dakika içinde güzelce ısınmış bir pizzaya kavuşabilirsiniz. Ancak tıpkı mikrodalgada olduğu gibi yağsız fritözde de hamur çok çıtır çıtır olmayacaktır. Fakat fazla bulaşık çıkarmadan, kısa sürede çözüm için bu uygun bir yol.

FIRIN

Gelenekten şaşmayanlar için fırın en iyi çözüm. Ancak pizzanın ısınma süresi fırında 35 dakikayı bulabiliyor. Fırın kabının üzerini bir alüminyum folyoyla kapattığınız takdirde pizzanızın kurumasını da önlemiş oluyorsunuz. Fırında pizza ısıtmanın bir diğer püf noktası da fırın kabını en alt seviyeye yerleştirmek. Böylece alttan ısınan pizzanın tabanı da çıtırlaşmış oluyor.

DÖKÜM TAVA

Ve geldik mutfakların mucize gözüyle bakılan gereci döküm tavaya. Bu şekilde pizzayı ısıtmak için önce tava ılık denecek kadar ısıtılıyor. Pizza dilimi tavaya yerleştirilip üstü açık halde ısıtılmaya başlıyor. Peynir eriyip pizzanın tabanı çıtırdamaya başladığında tavaya pizzanın uzağına denk gelecek şekilde birkaç damla su damlatılıyor. Altı kısılan tavanın kapağı kapatılıyor ve 1 dakika kadar sonra pizza afiyetle yemeye hazır hale geliyor. 6-7 dakika kadar süren bu işlem çıtır tabanlı pizza seven ve vakti olmayanlar için ideal.