Düdüklü tencerede mercimek çorbası tarifi
Bakliyatları kısa sürede pişirmenin en kolay yolu düdüklü tencere kullanmak. Böylece ne önceden ıslatmaya gerek kalıyor ne de uzun süre pişsin diye beklemeye. Bu mantığı mercimek çorbasına uygulayalım dedik ve sizin için nefis bir çorba yaptık. Üstelik içindeki sebzeleri de ne kavurmaya gerek var, ne de rendelemeye. Sözü daha fazla uzatmıyoruz ve düdüklü tencerede mercimek çorbası tarifimize geçiyoruz. Afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 adet havuç
- 1 adet patates
- 1 adet kuru soğan
- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- 6,5 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Düdüklü tencerede mercimek çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Sebzeleri soyup irice doğrayın.
Mercimekleri bol suyla iyice yıkayın.
Sebzeleri ve mercimekleri tencereye doldurup üzerine suyu ekleyin.
Tuz ve karabiber de ilave edip kapağı kapalı halde sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin.
Tencerenin kapağını dikkatle açıp sıcağının çıkması için kısa bir süre bekledikten sonra çorbanızı blender ile dilediğiniz kıvama gelene kadar ezin.
Pul biber ve limon suyu ile sıcak servis edin. Dilerseniz çorbanızın üzerine kırmızı biberli yağ yapabilirsiniz. Afiyet olsun…