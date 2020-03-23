Düdüklü tencerede mercimek çorbası tarifi

Sebzeleri soyup irice doğrayın.

Mercimekleri bol suyla iyice yıkayın.

Sebzeleri ve mercimekleri tencereye doldurup üzerine suyu ekleyin.

Tuz ve karabiber de ilave edip kapağı kapalı halde sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin.

Tencerenin kapağını dikkatle açıp sıcağının çıkması için kısa bir süre bekledikten sonra çorbanızı blender ile dilediğiniz kıvama gelene kadar ezin.

Pul biber ve limon suyu ile sıcak servis edin. Dilerseniz çorbanızın üzerine kırmızı biberli yağ yapabilirsiniz. Afiyet olsun…