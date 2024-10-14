Dubai çikolatası nedir? Evde Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatası tarifi!

Sosyal medyanın her alanında yer alan Dubai çikolatası popülerlikte sınır tanımıyor. Yoğun ve zengin çikolata, Antep fıstığı ve kadayıf ile hazırlanan Dubai çikolatası tarifi da bu lezzeti evinde kendisi hazırlamak isteyen kişilerce merak ediliyor. Kadayıflı çikolata, Dubai'de oldukça sevilen ve tercih edilen bir lezzettir. Bunun nedeni, kadayıfın yerel bir tat olarak Dubai mutfağında köklü bir geçmişe sahip olmasıdır.

DUBAİ ÇİKOLATASI NEDİR?

Dubai çikolatası son dönemde popüler hale gelen, modern çikolata lezzeti ile geleneksel kadayıf lezzetinin birleşti bir karışımdır. Bir sosyal medya fenomeninin viral olan ASMR videosu ile başlayan Dubai çikolatası hemen hemen birçok markanın radarına girdi.

DUBAİ ÇİKOLATASI TARİFİ (4-6 KİŞİLİK)

-1 yemek kaşığı tereyağı

-5 yemek kaşığı kadayıf

-2 yemek kaşığı tahin

-2 yemek kaşığı dolusu Antep fıstığı ezmesi

-3 yemek kaşığı Antep fıstığı içi

-300 gram sütlü veya bitter çikolata (ağız tadınıza göre seçin)

-Yarım portakal kabuğu rendesi

EVDE DUBAİ ÇİKOLATASI NASIL YAPILIR?

Şef Nur Aktı’nın paylaştığı tarife göre; Tereyağı eritin ve kısık ateşte kadayıfı kavurun. Ocaktan bir kaba alıp üzerine fıstık ezmesi, tahin ve fıstık içi ekleyip karıştırın. Portakal kabuğu rendesini de ekleyin. Diğer yandan benmari usulü erittiğimiz çikolatanın yarısını kullanacağımız kalıbın içine döküp dondurun. Çikolata donduktan sonra fıstıklı kremayı ekleyip kaşıkla düzeltin. Kalan erimiş çikolatayı da üzerine ekleyip tekrar dondurun. Çikolatamız soğuduktan sonra servise hazır. Plexi tablet çikolata kalıbı veya silikon çikolata kalıbı kullanabilirsiniz. Küçük bir buz kalıbı da işe yarayacaktır.