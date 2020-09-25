Donmuş tavuk nasıl çözülür? Tavuğu çözdürmek için en iyi 6 yöntem

Mikrodalga kullanın

Derin dondurucudan çıkardığınız tavuğu hızlıca çözmenin en bilinir yollarından biri mikrodalgaya atmaktır. Buz çözme kademesine getirdiğiniz mikrodalgaya tavuğu atın ve yaklaşık 4 dakika çalıştırın. Daha fazla çalıştırdığınızda tavuğunuz pişmeye başlayabilir. Bu nedenle buz çözme ayarında olmasına ve çok fazla tutmamaya dikkat edin. Yaklaşık 2 dakika sonra tavuğun arka yüzünü döndürün ve çözülmesi için tekrar mikrodalgaya atın.

Buz çözme tepsisi kullanın

Hızlı bir şekilde buzunu çözmek istediğiniz tavuk için defrost etkili tepsi kullanabilirsiniz. Tepsileri mutfak eşyaları satan mağazalardan temin edebilirsiniz. Kullanımı pek yaygın olmasa da buz çözme işlemini hızlandırıyor ve yaklaşık 1 saatte tavuğunuzun buzu çözülüyor. Bu işlemi oda sıcaklığında yapmalısınız. Tavuğu doğru şekilde çözebilmek için biraz zamanınız varsa bu yöntem oldukça etkilidir.

Soğuk suda bekletin

Tavuğu soğuk su altında tutmak, buzunu çözmek için oldukça etkili bir yöntemdir. Ancak bu yöntemde su dolu bir kaseye koymayacak, akan soğuk suyun altında tutacaksınız. Su israfını önlemek amacıyla uzun uzun suyun altında tutmadan bu yöntemle buzun bir miktar çözülmesini sağlayabilirsiniz.

Gece boyunca buzdolabında bekletin

Yarın yapacağınız tavuğu akşamdan planladıysanız, tavuğu hemen dondurucudan çıkarın. Tavuğu çıkardıktan sonra kabından hiç çıkarmadan buzdolabına alın. Bu şekilde sabah uyandığınızda tavuğunuz çözülmüş olacaktır. Bu yöntemle donmuş tavuk yaklaşık 9 saatte çözülür. Tavukta herhangi bir değişim olmadan ilk aldığınız forma geldiğini göreceksiniz.

Sıcak suda bekletin

Donmuş tavuğu sıcak su altına tutmak genellikle tehlikelidir. Bu yöntem bakterilerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Ancak kontrollü bir şekilde yapıldığında tüm bu risklerden uzaklaşmış olacaksınız. 60 derece sıcaklıktaki bir su banyosu yaptıracağınız tavukta bakteri oluşumu olmayacaktır. Su çok sıcak olduğu için bakteri olmayacağı gibi çözülmesi de kolay olacaktır. Bu işlemi tavuk ambalajındayken yapabilirsiniz.

Su dolu kasede bekletin

Tavuğun buzunu çözmek için pratik yöntemlerden biri olan su dolu kase için tavuğu tamamen suya batırmanız gerekmektedir. Bu esnada tavuk hala ambalajında olmalıdır. Suyun ısınmasını önlemek için her 30 dakikada bir mutlaka değiştirin. Buzun tamamen çözülmesi bu yöntem ile yaklaşık 1 saat sürecektir.