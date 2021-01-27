Dondurulmuş sebzeleri pişirirken yaptığınız hatalar

Dondurulmuş gıdaların besin değerleriyle ilgili soru işaretleri hepimizin kafasını meşgul etmiştir. Gerçek şu ki bu ürünler, en olgun ve taze oldukları zamanda toplanırlar ve dondurulmadan önce blanch edilirler. Bu işlem sayesinde yapılarındaki enzimlerin işleyişi durdurulur. Bu sayede parlak renklerini, diriliklerini ve besin değerlerini kaybetmezler.

Bir başka deyişle, dondurulmuş sebzeler çoğu zaman marketten ya da pazardan alıp buzdolabında beklettiğiniz "taze" ürünlerden daha taze ve besleyici olabilir.

Gelelim dondurulmuş sebzeleri pişirirken yapılan hatalara...

ÇÖZDÜRMEK

Dondurulmuş büyük et parçalarını pişirmeden önce çözdürmemiz gerektiği doğru. Ancak söz konusu sebzeler olduğunda dondurmadan önce çözdürmek buruşup pörsümelerine neden olur.

Çoğu dondurulmuş sebze paketten ya da torbadan çıkarıldığı haliyle doğrudan tencereye atılabilir. Hatta brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar gibi sebzeleri doğrudan fırına bile atabilirsiniz. Ama pişme süresini yüzde 50 artırmanız gerekir.

Ancak çözdürmeme kuralının bazı istisnaları da vardır. Bezelye ya da mısır gibi taneli gıdaların aksine ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler dondurulduğunda yekpare bir kitle haline gelir. Bu nedenle bu tür sebzeleri tencereye atmak için biraz çözdürebilirsiniz. Elbette poşetin içinde taş gibi olmadıysa ıspanaklarınızı da çözdürmenize gerek yoktur.

HAŞLAMAK, BUHARDA YA DA MİKRODALGADA PİŞİRMEK

Dondurulmuş sebzeler söz konusu olduğunda kuru ısı denen soteleme ya da fırında pişirme gibi metotlarla harikalar yarabilirsiniz. Bu tür işlemler sebzelerin karamelize olmasını sağlar ve doğal lezzetlerini açığa çıkarır.

Ancak nemli ısı denen buharda pişirme, haşlama ve mikrodalgada pişirme metotlarında bu lezzetlenme aşaması söz konusu değildir. O nedenle dondurulmuş sebzelerinizi tavada ya da fırında pişirmenizi tavsiye ederiz.

ÇOK UZUN SÜRE SAKLAMAK

Dondurulmuş ürünlerin dayanıklı olması aylarca saklamanız gerektiği anlamına da gelmez. Özellikle de paketini açtığınız sebzeleri kısa sürede tüketmeniz gerekir çünkü bu sebzeler dondurucunun içindeki hava nedeniyle kururlar. Bunu da yüzeylerinde oluşan buz kristallerinden anlayabilirsiniz.

Ürünlerin içindeki suyun yüzeye çıkıp donmasıyla oluşan bu kristaller, ürünün bozulduğu anlamına gelmez, ancak yemeğin lezzetinde kayıplar yaşanmasına neden olur. Dahası paketler kapalı olsa bile bu kristalizasyon süreci mutlaka yaşanacaktır. Bu nedenle dondurulmuş sebzelerinizi birkaç haftadan fazla saklamamanızda fayda var.