Basmati pirinci ile hazırlanan bu nefis pilav, taze yaz domateslerinin ve tereyağının lezzeti ile sofranızda hem renkli hem leziz bir seçenek oluyor. Sıcak yaz günlerinde domatesin pirinçlere kattığı tatlılıkla lezzetine doyum olmazken her denemede kıvamı tam tutan bir sonuç veriyor. Hem yemeklerin yanında nefis bir eşlikçi hem de tek başına tüketildiğinde oldukça doyurucu olan bu enfes tarif, dakikalar içinde kolayca hazırlanıyor. İşte, basmati pirinci ile hazırlanan domatesli pilav için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...