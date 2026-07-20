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Hürriyet LezizzTariflerDomatesli pilav tarifi (Videolu)
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Domatesli pilav tarifi (Videolu)

Domatesli pilav tarifi (Videolu)

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Basmati pirinci ile hazırlanan bu nefis pilav, taze yaz domateslerinin ve tereyağının lezzeti ile sofranızda hem renkli hem leziz bir seçenek oluyor. Sıcak yaz günlerinde domatesin pirinçlere kattığı tatlılıkla lezzetine doyum olmazken her denemede kıvamı tam tutan bir sonuç veriyor. Hem yemeklerin yanında nefis bir eşlikçi hem de tek başına tüketildiğinde oldukça doyurucu olan bu enfes tarif, dakikalar içinde kolayca hazırlanıyor. İşte, basmati pirinci ile hazırlanan domatesli pilav için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Domatesli pilav tarifi (Videolu)
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Domatesli pilav tarifi (Videolu)
Domatesli pilav tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 adet pembe domates
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 su bardağı basmati pirinci
  • 2 su bardağı sıcak su
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Domatesleri rendeleyin. Sarımsağı küçük küçük doğrayın. Pirinci bir kaba alıp üzerini geçecek kadar ılık suda yaklaşık 15-20 dakika bekletin.
  2. Pişirme aşaması
    Pilav tenceresini ocağa alıp tereyağını eritin. Domatesleri ve sarımsağı ilave edip domatesler suyunu çekene kadar kavurun. Suyunu süzüp yıkadığınız pirinçleri domateslerin içerisine ekleyin. Tuzu ve karabiberi ilave edin. Suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.
  3. Demleme aşaması
    Pişen pilavı ocaktan alıp demlenmesi için oda sıcaklığında 20 dakika dinlendirin.
  4. Servis aşaması
    Sunum tabağına alıp sıcak sıcak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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