Domates çorbası nasıl yapılır? Adım adım domates çorbasının yapılışı ve tarifi

Domatesi çorbasını sütlü veya kremalı olarak hazırlayabilirsiniz. Ayrıca kıvamı için de sıcak su kullanabilirsiniz. Pek çok kişinin favorisi olan bu lezzeti kısa sürede pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Biz de sizler için sütle hazırlayabileceğiniz nefis bir domates çorbası tarif derledik.

MALZEMELER:

4-5 adet domates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı un

4,5 su bardağı su

1 çay bardağı süt

Karabiber

Tuz

Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar peyniri

NASIL YAPILIR?

Domatesleri soyup rendeleyin. Tencereyi ocağa alın ve tereyağını ilave edip eritin. Ardından un ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra da salçayı ilave edip karıştırın. Rendelenmiş domatesleri de tencereye ekleyin ve birkaç dakika güzelce karıştırın. Suyunu da ekleyip kaynamayı bırakın. Çorbanızı ocaktan almaya yakın süt, karabiber ve tuzunu da ekleyip bir taşım daha kaynatın. Kıvamı koyu olursa su veya sütle açabilirsiniz. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek servis edebilirsiniz.