Dolapta 5 gün dayanabiliyor... Soyduğunuz elmalar artık renk değiştirmeyecek

Hemen herkes tarafından çok sevilen bir meyve olan elma, çekirdeğinden kabuğuna kadar sağlık saçıyor. Çocukların da çok sevdiği elmada en büyük sorun ise tek seferde hepsini tüketmek. Bunu önlemek için tabii ki yine mutfaktaki birkaç besinden yararlanabiliriz.

Çalışan annelerin kurtarıcısı olacak bu gizli hazine tabii ki de tuz. Tatlı mı tatlı elma ile tuzu birlikte düşünememiş olabilirsiniz. Ancak tuz üzerinde kalmayacak ve tadını asla hissetmeyeceksiniz. Peki bunu nasıl yapacağınızı merak ediyor musunuz? Cevabınız evet ise bu formülü hemen deneyin.

Malzemeler

Yarım çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

Hazırlanışı

Tuz ve suyu berraklaşana kadar karıştırın. Ardından dilimlediğiniz elmaları bir kap içerisine alın ve üzerine tuzlu suyu dökün. Bu şekilde 10 dakika bekletin. Ardından elmaları tuzlu sudan alıp yıkayın ve hava geçirmez buzdolabı poşetlerine koyun. Elmalar yaklaşık 5 gün ilk doğradığınız gibi kalacak.

Elmayı nasıl diri tutabileceğinizi artık biliyorsunuz. İşte size içinde elma bulunan birkaç tarif.

Elma soslu antrikot tarifi

Malzemeler

750 gram antrikot

1 yemek kaşığı hardal

Birkaç dal biberiye

Taze kekik

1 chili biber

2-3 adet ceviz

2 adet elma

2 kaşık sirke

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

Hazırlanışı

Dilimlenmiş antrikotlarınızı bir çanağa serin. Başka bir kapta zeytinyağı, hardal, karabiber ve tuzu karıştırıp bu etlerin üzerine dökün ve bu şekilde marine edin. Elmaları doğrayın ve erittiğiniz tereyağının içine atıp sirke, şeker ve chili biberleri ilave edin. Üstüne biraz sıcak su ekleyerek malzemelerin yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra tüm bu malzemeleri bir blender yardımıyla karıştırın. İçine tarçın, ceviz ve üzüm de ekleyin. Marine etinizi ızgarada pişirin ve bu sosla birlikte sıcak sıcak servis edin.

Tarçınlı elma topları

Malzemeler

1 adet yeşil elma

1 adet kırmızı elma

7-8 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı bal

Yarım çay bardağından biraz az süt

Hazırlanışı

Elmaları kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin, suyunu iyice sıkarak başka bir kaba alın. Yulaf ezmesi, bal ve süt ekleyip ufak toplar yapın. Topları tarçına bulayarak servis yapın.