Dolapta 5 gün dayanabiliyor... Soyduğunuz elmalar artık renk değiştirmeyecek
Yeşiliyle kırmızısıyla elma çok sevilen bir meyvedir. Ülkemizde de en güzel elmaların yetiştiği şüphesiz. Birçok tatlının ana malzemesi olduğu gibi yemeklere katılan soslarda da etkili rol oynuyor. Diyet listeleri için ise muhteşem bir ara öğün olan elma yanında bitki çayı ile harika oluyor. Ancak öyle bir sorun var ki, çözümü pek bilinmiyor. Bu sorun tabii ki elmanın çabucak kararması. Peki elmanın kararması nasıl engellenir? Cevabı ve elmalı nefis tarifler aşağıda…
Hemen herkes tarafından çok sevilen bir meyve olan elma, çekirdeğinden kabuğuna kadar sağlık saçıyor. Çocukların da çok sevdiği elmada en büyük sorun ise tek seferde hepsini tüketmek. Bunu önlemek için tabii ki yine mutfaktaki birkaç besinden yararlanabiliriz.
Çalışan annelerin kurtarıcısı olacak bu gizli hazine tabii ki de tuz. Tatlı mı tatlı elma ile tuzu birlikte düşünememiş olabilirsiniz. Ancak tuz üzerinde kalmayacak ve tadını asla hissetmeyeceksiniz. Peki bunu nasıl yapacağınızı merak ediyor musunuz? Cevabınız evet ise bu formülü hemen deneyin.
Malzemeler
Yarım çay kaşığı tuz
1 su bardağı su
Hazırlanışı
Tuz ve suyu berraklaşana kadar karıştırın. Ardından dilimlediğiniz elmaları bir kap içerisine alın ve üzerine tuzlu suyu dökün. Bu şekilde 10 dakika bekletin. Ardından elmaları tuzlu sudan alıp yıkayın ve hava geçirmez buzdolabı poşetlerine koyun. Elmalar yaklaşık 5 gün ilk doğradığınız gibi kalacak.
Elmayı nasıl diri tutabileceğinizi artık biliyorsunuz. İşte size içinde elma bulunan birkaç tarif.
Elma soslu antrikot tarifi
Malzemeler
750 gram antrikot
1 yemek kaşığı hardal
Birkaç dal biberiye
Taze kekik
1 chili biber
2-3 adet ceviz
2 adet elma
2 kaşık sirke
1 çay kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuş üzümü
Hazırlanışı
Dilimlenmiş antrikotlarınızı bir çanağa serin. Başka bir kapta zeytinyağı, hardal, karabiber ve tuzu karıştırıp bu etlerin üzerine dökün ve bu şekilde marine edin. Elmaları doğrayın ve erittiğiniz tereyağının içine atıp sirke, şeker ve chili biberleri ilave edin. Üstüne biraz sıcak su ekleyerek malzemelerin yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra tüm bu malzemeleri bir blender yardımıyla karıştırın. İçine tarçın, ceviz ve üzüm de ekleyin. Marine etinizi ızgarada pişirin ve bu sosla birlikte sıcak sıcak servis edin.
Tarçınlı elma topları
Malzemeler
1 adet yeşil elma
1 adet kırmızı elma
7-8 yemek kaşığı yulaf ezmesi
2 yemek kaşığı bal
Yarım çay bardağından biraz az süt
Hazırlanışı
Elmaları kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin, suyunu iyice sıkarak başka bir kaba alın. Yulaf ezmesi, bal ve süt ekleyip ufak toplar yapın. Topları tarçına bulayarak servis yapın.