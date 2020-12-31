Döküm tencere ve tavalarda pişirmemeniz gereken 4 şey

Asıl konuya geçmeden şu hatırlatmayı da yapalım: Bu uyarılar Türkiye’de de sıkça karşımıza çıkan emaye kaplı döküm tencereler ve tavalar için geçerli değil. Burada kaplaması olmayan, ham demir döküm ürünlerden bahsediyoruz. Ancak siz yine de döküm ürünlerinizin bakımını ihmal etmeyin. Bu konuda ilgili içeriklerimiz de size yol gösterecektir...

KOKULU MALZEMELER

Sarımsak, biber, bazı balıklar, kokulu peynirler gibi aroması yoğun ürünler, tencerelerinizde ya da tavalarınızda koku bırakabilir. Dahası bu koku, sonraki birkaç pişirme esnasında diğer yemeklerinize de sinebilir. Kokudan kurtulmak için tencerenizi ya da tavanızı fırında 200 derecede 10 dakika bekletebilirsiniz ancak birim tavsiyemiz, bu yanlışı en baştan yapmamak olacak.

YUMURTA VE DİĞER YAPIŞKAN ŞEYLER

Döküm tencereler kullanıldıkça yemeklerin içindeki yağ tencerenin iç yüzeyinde polimer bir katman oluşturur. Bu katman tencerenin ya da tavanın yapışmazlık özelliğini artırır. Bu yüzey oluşmadan önce yumurta gibi yapışan malzemeleri bu tavalarda ya da tencerelerde pişirmekten kaçının. Aksi takdirde hem yumurtalarınız yanar hem de tavanızda ekstra temizlik işiyle uğraşmak zorunda kalırsınız. Bu nedenle bir süre yumurtalarınızı diğer yapışmaz tavalarda pişirmeye devam edebilirsiniz.

NARİN BALIKLAR

Döküm tencere ve tavaların ısıyı koruma ve dağıtmada çok iyi olduğunu söylemiştik. Bu, güzel bir parça bonfile pişirmek için çok faydalı bir özellik olsa da çok kolay pişen narin balıkların sonu olabilir. O nedenle bu tür balıkları da yapışmaz tavanızda pişirmenizi tavsiye ediyoruz. Ancak somon gibi kalın filetolar halinde gelen etli balıklar dökümde pişirilebilir.

ASİTLİ YİYECEKLER

Bu konuda henüz net bir fikir birliği olmasa da biz uyarımızı yapalım. Bazıları domates ve limon gibi doğal asit içeren yiyeceklerin tencerenin demiriyle etkileşime girerek yiyeceklerin içine sızabileceğini ve tencerenin yüzeyine zarar verebileceğini belirtirken bazıları bunun bir efsane olduğunu savunuyor. Eğer asitli yiyecekler tavanızın ya da tencerenizin rengini değiştirirse biraz karbonatla ovalayarak bu sorunu çözebilirsiniz.