Döküm tavalar hakkında bilmediğiniz 8 gerçek

HER YERİ EŞİT ISINMAZ

Döküm tavaların her yerinin eşit ısındığı bilgisi bir yanlış anlamadan ibarettir. Çok yüksek sıcaklığa çıkan ve geç soğuyan tavaları bu sebepten ötürü eşit ısınıyor zannederiz. Ama onların da daha sıcak ve daha soğuk kısımları elbette vardır.

ÖNCEDEN ISITILMALIDIR

Bu ısınma farklılıklarını ihmal edilebilir düzeye getirmek için döküm tavanızı önceden mutlaka ısıtın. Kontrol etmek için elinizi ıslatıp tavaya bir damla su damlatın. Cızırdayıp buharlaşıyorsa tava yeterince sıcaktır. Isıtma aşamasında tavayı ocağın üzerinde kaydırmak da daha dengeli bir ısınma sağlar.

DETERJANLA YIKANABİLİR

Tavanızın iç yüzeyi yapışmaz ve pürüzsüz bir hal aldıktan sonra deterjanla yıkamanızın bir sakıncası yoktur. Deterjanlı sünger kullanarak tavanızı gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Aksi takdirde tavanız yeterince temizlenmeyebilir.

PASLANMASI DÜNYANIN SONU DEĞİLDİR

Tavanız herhangi bir sebepten ötürü paslanırsa çelik yünü kullanıp ovalayarak pasını temizleyebilirsiniz. Bütün pası temizledikten ve tavayı güzelce temizledikten sonra hem iç hem de dış yüzeyini incecik yağlayın. Ardından ters bir biçimde fırına yerleştirip 180 derecede bir saat fırınlayın. Tavanız yeni gibi olacak.

DOLABA KALDIRIRKEN ARASINA KAĞIT HAVLU KOYMANIZ GEREKİR

Birden fazla tavayı iç içe koyacaksanız aralarına birer kat kağıt havlu yerleştirin. Böylece hem çizilme gibi hasarlardan kurtulur hem de kalan nemi emecek ekstra bir katman oluşturarak paslanmayı önlemiş olursunuz.

METAL GEREÇLERLE KULLANABİLİRSİNİZ

Tavanın içine metal kaşık ya da çatal sokmanın iç yüzeyde oluşturduğunuz o katmanı çizeceğinden endişe ediyor olabilirsiniz. Ancak bu katman tahmin ettiğinizden daha sağlamdır. Çok bastırarak kazımadığınız müddetçe metal kaşıklar oldukça güvenlidir.