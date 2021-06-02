Doğrama nasıl yapılır? Gaziantep usulü doğrama tarifi
Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden doğrama oldukça doyurucu ve besleyici bir yemek. Üzerine eklenen tereyağlı naneli sosuyla da tadına doyum olmuyor. Kalabalık sofralarda tercih edilen bu nefis yemeğin yanına bulgur pilavı da çok yakışıyor. Peki doğrama nasıl yapılır? İşte Gaziantep usulü doğrama tarifi...
Doğrama, Gaziantep'in özel lezzetlerinden biri. Patlıcan, et ve domatesin, nohut ile buluştuğu bu nefis yemek naneli sosuyla da ayrı güzel oluyor. Mayhoş tadıyla çok seveceğiniz doğramayı bulgur pilavıyla da servis edebilirsiniz. Denemek isterseniz, işte Gaziantep usulü doğrama tarifi...
MALZEMELER:
500 gram kuşbaşı et
200 gram nohut
1 adet kuru soğan
2 adet domates
3 adet sivribiber
3 adet patlıcan
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
4-5 diş sarımsak
4 su bardağı su
1 adet limon
Kuru nane
NASIL YAPILIR?
Nohutu akşamdan ıslatın. Sıvı yağ ve eti tencere alın ve kavurun. Etler kavrulunca üzerine yemeklik doğradığınız soğanı da ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra salça ve 4 su bardağı sıcak suyu da ilave edip pişmeye bırakın. Yemeğiniz kaynamaya başlayınca önceden ıslattığınız nohutu da ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Ardından kuşbaşı şeklinde doğranmış patlıcan, domates, biber ve sarımsakları ilave edin. Tüm malzemeler pişmeye yakın 1 adet limonun suyunu ekleyin.
Diğer taraftan da tereyağı ve naneyi bir tavada kızdırın. Yemeğiniz pişince hazırladığınız tereyağlı ve naneli sosu üzerine gezdirip servis edin.