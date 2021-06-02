Doğrama nasıl yapılır? Gaziantep usulü doğrama tarifi

Doğrama, Gaziantep'in özel lezzetlerinden biri. Patlıcan, et ve domatesin, nohut ile buluştuğu bu nefis yemek naneli sosuyla da ayrı güzel oluyor. Mayhoş tadıyla çok seveceğiniz doğramayı bulgur pilavıyla da servis edebilirsiniz. Denemek isterseniz, işte Gaziantep usulü doğrama tarifi...

MALZEMELER:

500 gram kuşbaşı et

200 gram nohut

1 adet kuru soğan

2 adet domates

3 adet sivribiber

3 adet patlıcan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

4-5 diş sarımsak

4 su bardağı su

1 adet limon

Kuru nane

NASIL YAPILIR?

Nohutu akşamdan ıslatın. Sıvı yağ ve eti tencere alın ve kavurun. Etler kavrulunca üzerine yemeklik doğradığınız soğanı da ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra salça ve 4 su bardağı sıcak suyu da ilave edip pişmeye bırakın. Yemeğiniz kaynamaya başlayınca önceden ıslattığınız nohutu da ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Ardından kuşbaşı şeklinde doğranmış patlıcan, domates, biber ve sarımsakları ilave edin. Tüm malzemeler pişmeye yakın 1 adet limonun suyunu ekleyin.

Diğer taraftan da tereyağı ve naneyi bir tavada kızdırın. Yemeğiniz pişince hazırladığınız tereyağlı ve naneli sosu üzerine gezdirip servis edin.