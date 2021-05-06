Diyarbakır yemekleri - Diyarbakır'da ne yenir ve neyi meşhur? Diyarbakır mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Diyarbakır Türkiye'nin en güzel yemeklerini barındırmaktadır. Oldukça lezzetli olan bu yemekler insan sağlığına da faydalıdır. Damak tadına hitap eden yemeklerden olan Diyarbakır yemekleri mutlaka tercih edilmesi denenmesi gereken yemekler arasındadır.

Meşhur Diyarbakır Yemekleri -- Diyarbakır Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Meftune

Diyarbakır mutfağı denilince akla ilk gelen yemeklerin başında meftune gelmektedir. Meftune bu bölgenin en sevilen yöresel lezzetlerinden bir tanesidir. Diyarbakır'ın etli yemeklerinden biri olarak bilinen Meftune yemeği özel bir tarif ile hazırlanmaktadır. Meftune yemeğin etli bir tadı bulunmaktadır. Kendine has görüntüsü ve lezzeti bulunan Meftune yemeğini Diyarbakır'a geldikten sonra mutlaka denemenizi öneriyoruz. Meftune yemeği Diyarbakır'da bulunan hemen hemen tüm restoranlarda yer alan bir yemektir. Meftune yemeği Diyarbakır'da tadabileceğiniz uygun fiyatlı bir yemektir.

2) Pıçık

Diyarbakır'ın bir diğer yöresel lezzeti de pıçık yemeğidir. Tadı itibari ile enfes bir tadı olan pıçık yemeği yoğurt e bulgur ile hazırlanan bir yemektir. Pıçık yemeği malzemesi içinde aynı zamanda salçalı yoğurtta yer almaktadır. Bu yemeğin esas özel sırrı ise Diyarbakır'a özgü olan baharatların kullanılmasıdır. Pıçık yemeğinde özel olarak ev yoğurdu da kullanılır. Hafif ekşi bir tadı olan pıçık yemeğini de yöresel lezzet olarak mutlaka denemenizi öneriyoruz. Bu yemeğin tadını ancak Diyarbakır şehrinde alabilirsiniz. Diyarbakır'da bulunan kafelerde sıklıkla servis edilen bir yöresel yemektir.

3) Duvaklı Pilav

Pilav sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir yemektir. Duvaklı pilav Diyarbakır mutfağında sıklıkla yapılan bir yemektir. Bir kere denedikten sonra unutamayacağınız bir lezzet olan duvaklı pilav Diyarbakırlı ev sahiplerinin misafirlerine en çok ikram ettiği yemeklerin başında yer almaktadır. Duvaklı pilav yemeği görünüşü itibari ile de çok güzel bir yemektir. Özellikle duvaklı pilav sünnet düğünlerinde ve bayramlarda en çok yapılan yemeklerden birisidir. Bu yemeğin yanında yayık ayranı da ilave edilmektedir. Duvak pilavı üstünde et bulunmaktadır. Oldukça doyurucu bir yemektir.

4) Nardanaşı

Görüntüsü ile mest eden yemeklerden bir tanesi olan nardanaşı görselliğinin yanı sıra lezzeti ile de dikkat çekmektedir. Bu yemeği ilk kez görenler ise Diyarbakır'da en çok tatmak istediği yemeklerden biri oluyor. Diyarbakır'ın en sevilen yemekleri arasında nardanaşı yemeği gelmektedir. Nardanaşı yemeği Güneydoğu kültürünü de yansıtan ve etle hazırlanan yemeklerden bir tanesidir. Etin harmanlanışı ve yemeğin üzerine servis edilişi damağına düşkün olanları mest edecek cinsten.

5) Ayvalı Kavurma

Diyarbakır'da yer alan yemeklerin geneli etten oluşmaktadır. Et ile hazırlanan bir diğer yemek türü de ayvalı kavurmadır. Ayvalı kavurma Diyarbakır'ın en iyi yöresel lezzetleri arasında yer almaktadır. Diyarbakır'da yöresel lezzetler denilince akla ilk gelen yöresel lezzetlerden olan ayvalı kavurma yemeği kuzu eti ile birlikte hazırlanmaktadır. İçerisinde ayvada yer aldığından dolayı bu yemeğe ayvalı kavurma denilmiştir. Ayvalı kavurma oldukça ilginç bir yemek olup et ile meyvenin bir arada bulunduğu ve damaklara hitap eden bir yemektir.

6) Mumbar Dolması

Mumbar dolması ilk olarak Diyarbakır'da özdeşleşmiş olan bir yemektir. Daha sonra bu yemek diğer şehirlere de yayılmıştır. Fakat Diyarbakır'da deneyeceğiniz mumbar dolması oldukça güzel bir dolmadır. Mumbar dolması Diyarbakır'ın en ünlü yemekleri arasında yer almaktadır. Koyunun kalın bağırsağından hazırlanan mumbar dolması oldukça güzel bir yemektir. Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep'te de bu yemek servis edilmektedir. Türkiye'nin hemen hemen her yerine yayılmış olan mumbar dolması oldukça güzel bir tadı olan yemektir.

7) Patlıcan Dizme

Özellikle yaz mevsiminde Diyarbakır'da tadabileceğiniz en güzel lezzetli yemeklerden bir tanesidir. Patlıcan dizme patlıcanlar ile birlikte ilave edilen bir yemektir. Diyarbakır şehrine özel bir yemek olan patlıcan dizme yemeği yaz sebzeleri ile yapılmaktadır. Organik sebzeler ile birlikte yapılan patlıcan dizme özel olarak hazırlanan yemekler arasında yer alır.