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Haber Giriş: 25.06.2020 - 15:48,Son Güncelleme:

Dışı zehir içi lezzet! Kilosu 45 TL

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Dışı zehir içi lezzet! Kilosu 45 TL
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Sinop’ta, dışı zehirli, içi lezzetli olarak bilinen iskorpit balığı, kilogramı 45 liradan satılıyor.

Karadeniz'de av sezonunun sona ermesinin ardından kıyı balıkçıları tarafından avlanan iskorpit, yaz aylarında tezgahlarda en çok tüketilen balık oldu. Görünüşü ile insanların dokunmaya bile korktuğu dışı zehirli içi lezzetli olarak bilinen iskorpit, kilosu 45 liradan satılıyor.

Balıkçı Karabulut, dikenleri nedeniyle insanların ellemeye çekindiği iskorpitin lezzeti dolayısıyla vatandaşın yaz aylarında en çok tükettiği balık türü olduğunu söyledi.

Dışı zehir içi lezzet Kilosu 45 TL

İskorpit balığının hamsi gibi özel müşterileri olduğunu ifade eden Karabulut, "Denizin dibinden avlanan iskorpitin sırtlarında uyuşturucu zehirleri vardır. Bunları temizleyerek derilerini soyarak satışa sunuyoruz. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından en çok tüketilen balık türü. Hamsi, palamut, istavrit gibi çok tüketilen balıklardan çok daha lezzetlidir. Bazı vatandaşlar çocukların gelişimi için bu balığın çorbasını yaparak içiriyorlar" dedi.

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