Dilme tatlısı tarifi
Dilme tatlısı, pekmez ve irmikle yapılan nefis bir tatlı. Kökeninin Selanik olduğu belirtilen bu tatlıyı evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Siz de dilme tatlısını denemek isterseniz malzemeleri ve tarifi aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin, elinize sağlık…
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı pekmez
- 9 su bardağı su
- Yarım çay bardağı irmik
- 10 yemek kaşığı nişasta
- 2 su bardağı şeker
Dışı için:
- 1 su bardağı nişasta
Dilme tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
Pekmez ve suyu bir tencerede karıştırıp ocağa alın ve ısıtmaya başlayın.
Nişastayı derin bir kaseye alıp içine iki kepçe pekmezli su ilave edin.
3 dakika boyunca hızla çırpın.
Tamamen homojenleşince tencereye ekleyip karıştıra karıştıra koyulaşana kadar pişirin.
Kıvam alınca geniş bir tepsiye boşalttığınız tatlıyı 5 dakika kadar soğutun.
Ardından dilimleyip dilimleri farklı bir tepsiye ters yüz ederek yerleştirin.
2 gün boyunca bu şekilde güneşte bekletin.
Rengi koyulaşan ve dışı sert içi yumuşak bir kıvam alan tatlıyı nişastaya bulayıp hava almayacak bir kaba koyun. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…