Dilme tatlısı tarifi

Pekmez ve suyu bir tencerede karıştırıp ocağa alın ve ısıtmaya başlayın.

Nişastayı derin bir kaseye alıp içine iki kepçe pekmezli su ilave edin.

3 dakika boyunca hızla çırpın.

Tamamen homojenleşince tencereye ekleyip karıştıra karıştıra koyulaşana kadar pişirin.

Kıvam alınca geniş bir tepsiye boşalttığınız tatlıyı 5 dakika kadar soğutun.

Ardından dilimleyip dilimleri farklı bir tepsiye ters yüz ederek yerleştirin.

2 gün boyunca bu şekilde güneşte bekletin.

Rengi koyulaşan ve dışı sert içi yumuşak bir kıvam alan tatlıyı nişastaya bulayıp hava almayacak bir kaba koyun. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…