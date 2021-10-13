Dil balığı nasıl temizlenir, derisi nasıl yüzülür? Dil balığı evde tavada nasıl kızartılır?

Dil balığı, nadir ve yakalanması en zor olan balık türlerinden biridir. Av sezonu dışında bulunması zor olan dil balığının, temizlendikten sonra kızartmasının yapılması gerekir. Kolay yöntemlerle dil balığını temizlemek mümkündür.

Dil Balığı Nasıl Temizlenir?

Dil balığını temizlemenin türlü yolları vardır. En kolay ve balığı parçalamayacak yöntemlerle temizlemek gerekir. Dil balığını temizlemek için ilk olarak kafa kısmından başlamak gerekir.

Dil balığının kafa kısmından kesikler açılmalıdır. Kafa kısmından olmuyorsa kuyruk bölümünden deriyi almak için küçük kesikler açılmalıdır.

Açılan kesiler sonrasında pense veya bıçak ile deri sert bir şekilde çekilmelidir. Çekim yapıldığında balığın tüm derisi aynı anda kalkacaktır. Bunun nedeni dil balığının derisinin çok sert olmasından kaynaklanmasıdır.

İki tarafın derisi bu aletlerle çekildikten sonra, alt kısımlarında kalan yüzgeçler kesilmelidir. Yüzgeçler yumuşak olduğundan bıçakla kolayca kesilebilir.

Tüm işlemler bittikten sonra, karnı yukarıdan aşağıya doğru yavaşça kesilmelidir. Kesimin doğru yapılması içi organların çıkarılması için gereklidir. İç organlar bıçak veya elle çıkarılabilir. Bu aşama sonrası balık pişirme aşamasına geçilebilir.

Dil Balığı Derisi Nasıl Yüzülür?

Dil balığının derisi yüzme aşamasında çok dikkat edilmelidir. Dil balığının derisi sert olduğundan bunun kesici aletler yapılması gerekir. Kesici alet kullanmayı bilmeyen kişilerin deriyi yüzmemesi gerekir. Dil balığı derisini yüzebilmek için ilk olarak penseyle kesi açılan yerler tutulur. Pensenin deriyi tam kavraması gerekir. Daha sonra sertçe çekilir. Deri bu şekilde yüzülmüş olacaktır.

Dil Balığı Evde Tavada Nasıl Kızartılır?

Fırında da çok lezzetli olabilen dil balığının tavada kızartması oldukça seviliyor. Dil balığını tavada kızartmak için ilk olarak temizleme işlemlerini gerçekleştirilmiş olması gerekir.

Kızartma öncesinde dil balığını bir süre su altında bırakıp yıkayın. Yıkama sonrası kuruması için temiz bir yere bırakın.

Kuruduktan sonra karabiber ve tuz kullanarak iki tarafını da iyi ce ovmanız gerekiyor.

Dil balığını karabiber ve tuz ile ovduktan sonra bir kenara bırakın ve tavanızı hazırlamaya koyulun. Tavayı hazırlamak için içerisine dört yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. 2,5 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyin. 1 dakika kadar tavayı kısık ateşte bekletin.

1 dakika sonrasında dil balıklarınızı yapışmaz tavanın içerisine bırakın. Tava içerisinde her bir yüzünün 4 dakika pişmesini bekleyin. İki yüz kızardıktan sonra artık servis tabağına koymaya başlayabilirsiniz.

Dil Balığının Faydaları Neler?

Dil balığı tüketimi uzman doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Her yaştan kişinin kullanabileceği dil balıkları, içerisindeki zengin içeriklerle sağlığa fayda sağlıyor.

Çocuklarda ve yaşlı kişilerde omega 3 miktarını yükseltir.

Bağırsak içlerinde ve dış kısımlarında oluşabilen yaraların hızla iyileşmesini sağlar.

Cilt çatlakların onarılmasına yardımcı olur. Dil balığı bu nedenle cilt dostu balık türü olarak tanınır.

Dil balığı verem ve kanser gibi iki önemli hastalığın engelleyici olarak tanımlanabilir. Bu tür hastalıkların ortaya çıkmaması için dil ve diğer tür balıklar düzenli tüketilmelidir.

Kronik kaşıntıları giderici özelliği bulunur. Bu açıdan tüketimi tavsiye edilir.

Hamile kişilerde hem anne hem bebek sağlığını koruduğundan tüketilmesi önerilir.

Dil balığı denizin dip kısımlarında yaşayan ve oldukça faydalı olan türlerden biridir. Nadir olan bu balık türünü mevsiminde balıkçılardan bulabilirsiniz.