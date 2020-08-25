Diğer süt ürünlerinde bulunmuyor! Lorun faydası serum proteinlerinde saklı

Pandemi sürecinde hareketsiz geçen ev yaşamına yaz mevsimi ve deniz sezonunun da eklenmesiyle birlikte kilo alma riski arttı ve birçok kişi fazla kilolardan kurtulmanın telaşına girdi.

Diğer peynirler ile karşılaştırıldığında düşük yağ içeriği nedeniyle lor peyniri, zayıflama diyeti yapanların gözdesi oldu. Lor peynirinin ayrıca zengin besleyici içeriği ile bebekler, çocuklar, ergenler, yaşlılar, sporcular ile tansiyon ve kalp-damar hastaları için de tercih edilen bir besin olması gerektiği ifade ediliyor.

Beslenme ve diyetetik uzmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Serum proteinler içeriyor

“Güçlü bir bağışıklık sisteminin nezleden kansere kadar birçok sağlık sorununu önlediği biliniyor. Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemi bir kez daha anlaşıldı. Lor peynirinin bağışıklık sistemine büyük katkısı olduğu için özellikle yenmesi gerekiyor. Çünkü peynir altı suyundan üretilen lor peyniri, ‘whey protein’ olarak da adlandırılan biyolojik değeri yüksek, sindirimi kolay serum proteinlerini içerir, riboflavin ve B12 vitaminleri bakımından da zengindir. Bu özellikleriyle lor peyniri, başta bağışıklık sisteminin korunması ve kas yapımı olmak üzere vücut için önemli işlevlere sahip.

Herkes için ideal bir besin

Lor peyniri, protein içeriği nedeniyle bebekler ve yaşlılar, düşük sodyum içeriği nedeniyle tansiyon hastaları, düşük yağ içeriği nedeniyle zayıflama diyeti yapan bireyler, kas yapımı konusunda da sporcular için ideal bir besindir. Mide rahatsızlıklarında öncelikli tercih edilen lor peyniri, kansere karşı da koruyucudur. Vücut sağlığı üzerine sayısız faydaları olan lor, sofralardan eksik edilmemelidir.”

Prof. Dr. Garipağaoğlu, lor peynirinin makarna, erişte, salataların üzerinde, bazı tatlılar ve cheesecake yapımında, gözleme, börek gibi hamur işlerinde kullanılabileceğini söyledi.