Dibi tutan tencere nasıl temizlenir? Dibi tutmuş çelik, teflon tencere yağı nasıl yıkanır?

Dibi tutan tencere yıkanırken tencerenin türüne göre bir yıkama metodu ve deterjan seçimi yapılmalıdır. Yanmış tencerelerin dibi tuttuğunda içine sıcak su ve bulaşık makinesi tableti atılabilir. Bu tablet lekeleri yumuşatacaktır.

Dibi Tutan Tencere Nasıl Temizlenir?

Dibi tutan tencerelerin temizlenmesi için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Özellikle kimyasal maddelerden uzak durmak isterlerse limon ve tuz karışımını kullanabilirler. Limon ve tuz tencerenin dibine konulduğunda yaklaşık yarım saat bekletilir. Daha sonra sünger yardımı ile tencerenin dibi temizlenir. Ayrıca karbonat da tencerenin dibini çıkaracak olan çok etkili bir yöntem olarak bilinmektedir.

Yanmış tencere dibi kaşık ile temizlendikten sonra tencerenin tabanına karbonat konulur. Üzerine de sıcak su eklenir. Karbonatlı su tencerenin yanan dibini de söküp atmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca dibi tutan tencereyi temizlemek için bulaşık makinesi tableti de konulabilir. Bulaşık makinesi tableti tencerenin dibine atıldıktan sonra üzerine sıcak su eklenmelidir.

Dibi Tutmuş Çelik, Teflon Tencere Yağı Nasıl Yıkanır?

Dibi tutmuş tencerelerin yıkanmasına özen gösterilmelidir. Özellikle de dibi tutan çelik tencerenin içerisine limon tuzu konularak sıcak su ile kaynatılabilir. Yoğun asit bulunan limon tuzu sayesinde çelik tencerenin dibi de temizlenmiş olacaktır. Tencerenin dibindeki yanık kısımlar temizlendikten sonra bir sünger yardımı ile tencerenin kalan kısımları da temizlenir.

Soğuyan tencere kullanıma hazır olacaktır. Teflon tencerenin dibi yandığında çok dikkatli bir şekilde temizlemek gerekir. Özellikle de tencerenin yanık kısımları tahta bir kaşık ile alınmalıdır. Sonrasında teflon tencerenin dibine bulaşık makinesi tableti konulur. Tabletin üzerine de sıcak su eklenir. Tablet iyice eriyene kadar yaklaşık 1 saat kadar beklenir. Sonrasında kirli su dökülüp teflon tencere sünger yardımı ile temizlenir. Tencerenin içindeki tablet bir gece bekletilip yaklaşık 1 saat kadar kaynatıldığında teflon tavanın içindeki lekeler de rahatça çıkacaktır.

Tenceredeki İnatçı Lekeler Nasıl Çıkar?

Tenceredeki inatçı lekeleri çıkarmak için doğru yöntemler kullanılmalıdır. Öncelikle sirke en önemli leke çıkarıcılardan bir tanesidir. Çelik tencerelerin dibindeki lekelerin çıkarılması için bir su bardağı sirke tencereye konulmalıdır. Kapağı kapatılan tencere bir gece kadar bekletilir. Ertesi gün ise tenceredeki sirke boşaltılarak deterjanlı sünger ile tencere silinir. Böylece tencerenin kararan yerleri de iyice diplerine kadar temizlenmiş olur. Sirke günümüzde en çok kullanılan doğal temizlik yöntemlerinden bir tanesidir. Özellikle inatçı ve çıkmayan kirler sirke sayesinde rahat bir şekilde çıkarılabilir.

Mutfak kazaları sık sık yaşanmaktadır. Bir anlık dalgınlık sonucu meydana gelen tencere dibinin tutmalarının önüne geçebilmek için doğru temizleme yöntemleri kullanılmalıdır. Özellikle dibi tutan tencerenin temizlenmesi için bulaşık deterjanı ve toz çamaşır deterjanı kullanılabilir. Deterjan konulduktan sonra tencerenin üzeri sıcak su ile doldurulur. Su ve deterjan kaynatılırken ise tencerenin yanan yerleri tahta kaşık yardımı ile temizlenir. Sonrasında ise kaynayan su boşaltılır. Tencere de bir bulaşık süngeri yardımı ile iyice temizlenir. Dibi yanan tencerelere bu temizlik yöntemleri uygulandıktan sonra tencere iyice bol su ile temizlenmelidir.

Tencere dibi yandığında tuz ve limon karışımını kullanmak da etkili olacaktır. Ayrıca tencere içerisinde limon tuzunu su ile kaynatmak da yararlı olacaktır. Dibi yanan tencereler temizlenirken tencerenin türü ve özellikleri de çok önem taşımaktadır.