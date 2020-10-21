Dereotlu poğaça nasıl yapılır? Kolay dereotlu peynirli poğaça tarifi!
Dereotlu poğaça, özellikle sabah kahvaltıları ve çay saatlerinde keyifle tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Dereotunun kattığı lezzeti peynir ile bütünleştiren dereotlu peynirli poğaça, aynı zamanda doyuruculuğu ile tercih sebebi olabilmektedir. Peki, evde dereotlu poğaça nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? İşte, dereotlu poğaça malzemeleri ve tarif bilgileri
Dereotlu poğaça peynirli yapılabildiği gibi sadece dereotu kullanılarak da yapılabilmektedir. Tereyağı ve yoğurt gibi süt ürünlerinin de içerisinde birleşmesi ile birlikte çok güzel bir lezzet oluşturan dereotlu peynirli poğaça, her öğün için tüketilebiliyor. Peki, dereotlu poğaça nasıl yapılır? İşte, kolay dereotlu poğaça tarifi
DEREOTLU POĞAÇA MALZEMELERİ
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 su bardağı un
- 1 adet kabartma tozu
- Yarım bağ dereotu
- 1 kase beyaz peynir
- 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için
- Yumurta sarısı
- Susam
DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ
- Bir kaba eritilmiş tereyağını, sıvı yağı ve yoğurdu koyun.
- İçerisine bir yumurtanın tamamını, diğerinin sadece beyazını ilave edin.
- Tuzu da ekledikten sonra karıştırın.
- Daha sonra karışıma dereotunu da ilave edin ve azar azar unu ekleyin.
- Hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun.
- Hazırladığını hamuru küçük parçalara ayırarak içini açın ve beyaz peynir koyup, kapatın.
- Üzerlerine yumurta sarısını sürün ve susam serpiştirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25 dakika pişirin.
- Afiyet olsun.