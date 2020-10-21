Dereotlu poğaça nasıl yapılır? Kolay dereotlu peynirli poğaça tarifi!

Dereotlu poğaça peynirli yapılabildiği gibi sadece dereotu kullanılarak da yapılabilmektedir. Tereyağı ve yoğurt gibi süt ürünlerinin de içerisinde birleşmesi ile birlikte çok güzel bir lezzet oluşturan dereotlu peynirli poğaça, her öğün için tüketilebiliyor. Peki, dereotlu poğaça nasıl yapılır? İşte, kolay dereotlu poğaça tarifi

DEREOTLU POĞAÇA MALZEMELERİ

2 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı yoğurt

2 su bardağı un

1 adet kabartma tozu

Yarım bağ dereotu

1 kase beyaz peynir

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için

Yumurta sarısı

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DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ