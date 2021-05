Denizli yemekleri - Denizli'de ne yenir ve neyi meşhur? Denizli mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Denizli'nin yüzlerce yıllık tarihinde pek çok meşhur yemek çıkmıştır. Ayrıca meşhur yemekler çok sevildiğinden dolayı farklı kültürlere bile aktarılmıştır. Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bu lezzetler her daim çok sevilmektedir. Tabi ki de kültürel mirasın korunması adına pek çok çalışmalar yapılmaktadır. Bu nedenle kültürel mirasın korunması için Ege'nin en büyük temsilcisi Denizli'dir de denilebilir.

Meşhur Denizli Yemekleri

Keşkek

Çaput Aşı

Biber tatarı

Zafer gazozu

Kuzu kebabı

Mısır gömbesi

Yen böreği

Süller pidesi

Çiğ dolma

Börülce böreği

Denizli usulü katmer

Keşkek

Keşkek hemen hemen Türkiye'nin her bir yerinde meşhurdur. Fakat Denizli ilinde de farklı yapımı ile meşhur olmuştur. Kullanılan malzemeler ve sunumlar Denizli'ye özgüdür. İçerisinde aşurelik buğday, nohut ve et parçaları bulunur. Genelde Denizli yöresinde akşamdan hazırlıklar başlanıp sabah tüketilir.

Çaput Aşı

Pilav türü bir yemektir. Pirinç, kuzu eti ve çeşitli baharatlar bulunmaktadır. Denizli yöresine ait bu yemeğin içerisinde asma yaprağı bulunmaktadır. Denizli'de bağ ve bahçe kültürü çok yaygındır. Bu bakımdan bu kültür yemeklerini de etkilemiştir.

Biber Tatarı

Adından anlaşılabileceği gibi biber ile yapılmaktadır. Denizli'nin Kale ilçesinden türemiştir. Bir çeşit kızartma yemeğidir. Bol yağ ister. Kızartılmış biberin üzerine sarımsaklı yoğurt eklenir.

Zafer Gazozu

1934 yılından beri Denizli ilinde sevilerek tüketilen gazozdur. Hemen hemen her bir market ve bakkalda bulunabilir. Kendine özgü bir tadı olan zafer gazozu yazın çok sık tüketilir.

Kuzu Kebabı

Tandır kebabı ismi ile de bilinmektedir. Lokum kıvamında olacak şekilde pişirilir. Odun ateşinde ve taş fırınlarda pişirilmesi tercih edilir.

Mısır Gömbesi

Mısır unundan elde edilir. Tarhana çorbası ile birlikte genelde tüketilir. Bir nevi yan yiyecektir. Turşu ve ayran ile de birlikte tüketilebilir. Genel olarak Denizli'ye özgü ve kendine has bir lezzeti vardır. Genelde kışın yenir.

Yen Böreği

Ana yemek için tüketilen hafif bir yiyecektir. Yine içerisinde mısır unu bulunur. Buna ek olarak baharat, soğan ve kıyma da bulunur. Ayran ve turşu eşliğine tüketilir.

Süller Pidesi

Kuşbaşı et ile yapılır. Diğer pide çeşitlerinden çok farklıdır. İçerisinde bal ve şeker bulunmaktadır. Bu bakımdan diğer pide çeşitleri içerisinde en farklı olanıdır. Et ve sebzeye şekerin eşlik etmesi bakımından çok orijinal bir lezzettir. Sadece Denizli yöresinde ait farklı bir tattır.

Çiğ Dolma

Denizli yöresinde en çok sevilen ve tüketilen sebze patlıcandır. Bu bakımdan çiğ patlıcan dolması çok meşhurdur. Patlıcan haşlanır içi doldurulur. Ardından da kızartılır.

Börülce Böreği

Börülce genel olarak Ege bölgesinde en çok tüketilen besindir. Ufalanmış yufka ile haşlanmış börülce ile elde edilir. Börülce böreği genel olarak yanında turşu ile tüketilir.

Denizli Usulü Katmer

Genel olarak yapımı zor ve zahmetli bir yemektir. Az malzeme içermesine rağmen zor bir yemek olduğu bilinmektedir. Peynir, soğan, un ve susam gibi besinleri içerisinde barındırır. Denizli yöre sakinleri Denizli usulü katmeri çok sık tüketirler.

Denizli'de Ne Yenir ve Ne İçilir?

Ege kültürünün en büyük taşıyıcılarından birisi de Denizli kültürüdür. Denizli kültürü kendine has lezzetleri ile geleneklerini sürdürmektedir. Bu bakımdan pek çok Ege şehrinden farklı olarak özgün tatlara sahiptir.

Genel olarak hamur işi ve et yemekleri çok bilinmektedir. Denizli şehrinin kültürünün en büyük parçalarından bir tanesi de budur. Tahrip olmamış ve değişmemiş saf kültüründen bugüne her daim yiyecekler kalmıştır. Bu bakımdan Denizli sakinleri he r daim lezzetlerine kültürlerine tam bağlıdır.

Denizli iline gidildiğinde pek çok yöresel yemeklerin yapıldığı restoranlar bulunabilir. Şehrin ekonomik uğraşları ve yapısı gereği tarıma daha yatkındır. Bu yüzden tarım alanlarında bile konaklamaya yatkın yerler bulunmaktadır. Buradaki kafe ve restoranlar her daim yöresel lezzetleri satmaktadır. Bu bakımdan turistik amaçlar ile gidildiğinde pek çok lezzet ile karşılaşılması mümkündür. İnsanları bakımından da çok güzel yüzlü ve sakindir. Bu bakımdan Denizli Egenin en tarihi ve kültürel yerlerinden bir tanesidir.