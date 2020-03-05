Deniz ürünleri salatası tarifi

Kalamarları 4 parçaya bölün



Zeytinyağını tavada kızdırın. Kalamar, karides ve ahtapot kolunu yüksek ateşte soteleyin.



Yeşillikleri de bol suyla yıkayıp servis tabağına alın.



Havucu ve domatesi de doğrayıp tabağa ekleyin.



Zeytinyağı, limon ve tuzu bir kapta karıştırıp yeşilliklerin üzerine gezdirin ve güzelce harmanlayın.



Üzerine de sotelenmiş deniz ürünlerini yerleştirin.

Afiyet olsun...