Deniz ürünleri salatası tarifi
Deniz mahsullerini sevenler için hem nefis hem de bir o kadar hafif bir tarifimiz var! Deniz ürünleri salatası... Kalamar, karides ve mevsim yeşillikleri başta olmak üzere çeşitli malzemelerin mükemmel uyumunu çok seveceksiniz. Sofranızda farlı bir lezzete yer vermek isterseniz, deniz ürünleri salatasını mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 5-6 adet halka kalamar
- 2 adet ahtapot kolu
- 8 adet karides
- 250 gram Akdeniz yeşilliği
- 2 adet domates
- 2 adet havuç
- Bir demet roka
- 1 adet limon
- Zeytinyağı
- Tuz
Deniz ürünleri salatası tarifi Nasıl yapılır?
Kalamarları 4 parçaya bölün
Zeytinyağını tavada kızdırın. Kalamar, karides ve ahtapot kolunu yüksek ateşte soteleyin.
Yeşillikleri de bol suyla yıkayıp servis tabağına alın.
Havucu ve domatesi de doğrayıp tabağa ekleyin.
Zeytinyağı, limon ve tuzu bir kapta karıştırıp yeşilliklerin üzerine gezdirin ve güzelce harmanlayın.
Üzerine de sotelenmiş deniz ürünlerini yerleştirin.
Afiyet olsun...