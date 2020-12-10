Deniz tarağı tarifi! Deniz tarağı nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?
Deniz tarağı tarifi sofralarında farklı lezzet denemek isteyenler tarafından merak ediliyor. Lüks restoran menülerinde yer alan ve bu tarifi denemek isteyenler için zahmetli gibi görünse de deniz tarağını yapmak aslında oldukça kolay. Zeytinyağı, kekik, biber gibi malzemelerle hazırlanan deniz tarağı yaklaşık 30 dakikada servise hazır hale geliyor. Peki, deniz tarağı nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? İşte, kolay ve pratik deniz tarağı tarifi ve yapılışıyla ilgili ayrıntılar.
Deniz tarağı yapılışı en fazla merak edilen yemek tariflerinin başında geliyor. Ancak bu lezzeti yaparken, pişirme tekniği ve yapım aşamaları oldukça önemli. İşte, damak tadınıza göre deniz tarağı tarifi ve adım adım yapım aşaması.
Yapımı için malzemeler
6 adet deniz tarağı
Marinasyonu için:
500 mililitre zeytinyağı
2 çay kaşığı taze kekik
2 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı tane beyaz biber
Nasıl yapılır?
Marinasyon malzemelerini bir kasede karıştırıp deniz taraklarını sosun içine yatırın. (Bunu birkaç saat önceden de yapabilirsiniz.)
Marinasyonda beklettiğiniz deniz taraklarını kızgın tavada her iki tarafı 2-2,5 dakika olmak üzere mühürleyip alın.
Sosu servis tabağına yayıp deniz taraklarını üzerine yerleştirin.
Deniz taraklarınızı chimichurri sosuyla servis edebilirsiniz.