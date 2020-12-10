Deniz tarağı tarifi! Deniz tarağı nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?

Deniz tarağı yapılışı en fazla merak edilen yemek tariflerinin başında geliyor. Ancak bu lezzeti yaparken, pişirme tekniği ve yapım aşamaları oldukça önemli. İşte, damak tadınıza göre deniz tarağı tarifi ve adım adım yapım aşaması.

Yapımı için malzemeler

6 adet deniz tarağı

Marinasyonu için:

500 mililitre zeytinyağı

2 çay kaşığı taze kekik

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı tane beyaz biber

Nasıl yapılır?

Marinasyon malzemelerini bir kasede karıştırıp deniz taraklarını sosun içine yatırın. (Bunu birkaç saat önceden de yapabilirsiniz.)

Marinasyonda beklettiğiniz deniz taraklarını kızgın tavada her iki tarafı 2-2,5 dakika olmak üzere mühürleyip alın.

Sosu servis tabağına yayıp deniz taraklarını üzerine yerleştirin.

Deniz taraklarınızı chimichurri sosuyla servis edebilirsiniz.