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Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 06.08.2020 - 23:17,Son Güncelleme:

Deniz tarağı tarifi

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Deniz tarağı tarifi
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Deniz ürünlerini sevenlerin favorilerinden deniz tarağı, dünyanın en lüks restoranlarının menülerinde bulunan çok nazik ve lezzetli bir ürün. Çok kısa sürede pişirilebilen, fazla piştiğinde lastik gibi olan deniz tarağını biz bugün chimichurri sosla bir araya getirdik. Bayılacaksınız diyor ve tarifimize geçiyoruz… 

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

  • 6 adet deniz tarağı

Marinasyonu için:

  • 500 mililitre zeytinyağı
  • 2 çay kaşığı taze kekik
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 çay kaşığı tane beyaz biber

Deniz tarağı tarifi Nasıl yapılır?

Marinasyon malzemelerini bir kasede karıştırıp deniz taraklarını sosun içine yatırın. (Bunu birkaç saat önceden de yapabilirsiniz.)

Marinasyonda beklettiğiniz deniz taraklarını kızgın tavada her iki tarafı 2-2,5 dakika olmak üzere mühürleyip alın.

Sosu servis tabağına yayıp deniz taraklarını üzerine yerleştirin.

Deniz taraklarınızı chimichurri sosuyla servis edebilirsiniz.

CHIMICHURRI SOS TARİFİMİZ İÇİN TIKLAYIN

Afiyet olsun…

Deniz Mahsullü Makarna | Mucize Lezzetler
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