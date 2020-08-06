Deniz tarağı tarifi

Marinasyon malzemelerini bir kasede karıştırıp deniz taraklarını sosun içine yatırın. (Bunu birkaç saat önceden de yapabilirsiniz.)

Marinasyonda beklettiğiniz deniz taraklarını kızgın tavada her iki tarafı 2-2,5 dakika olmak üzere mühürleyip alın.

Sosu servis tabağına yayıp deniz taraklarını üzerine yerleştirin.

Deniz taraklarınızı chimichurri sosuyla servis edebilirsiniz.

CHIMICHURRI SOS TARİFİMİZ İÇİN TIKLAYIN

Afiyet olsun…