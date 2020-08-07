Deniz tarağı nasıl pişirilir ve yapılır? İşte deniz tarağı tarifi ve yapımı

Deniz tarağı yapımı farklı lezzetlere açık olanlar tarafından tercih edilebilir. Temizlemesi ve pişirilmesi zahmetli gibi gözüken ancak dakikalar içinde hazırlanan deniz tarağına deniz ürünlerini sevenlerin favori tercihlerinden olacak. İşte, deniz tarağı yapımı ve hazırlanışı.

Yapımı için malzemeler

6 adet deniz tarağı

Marinasyonu için:

500 mililitre zeytinyağı

2 çay kaşığı taze kekik

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı tane beyaz biber

Nasıl yapılır?

Marinasyon malzemelerini bir kasede karıştırıp deniz taraklarını sosun içine yatırın. (Bunu birkaç saat önceden de yapabilirsiniz.)

Marinasyonda beklettiğiniz deniz taraklarını kızgın tavada her iki tarafı 2-2,5 dakika olmak üzere mühürleyip alın.

Sosu servis tabağına yayıp deniz taraklarını üzerine yerleştirin.

Deniz taraklarınızı chimichurri sosuyla servis edebilirsiniz.