Deniz tarağı nasıl pişirilir ve yapılır? İşte deniz tarağı tarifi ve yapımı
Deniz tarağı tarifi MasterChef yemek yarışmasında yarışmacılar tarafından yapıldı. Deniz tarağı pişirme tekniği ve yapım aşamaları, televizyonları başında olan izleyicilerin merak konusu oldu. Lüks restoran menülerinde yer alan çeşitli baharatlar ile hazırlanan deniz tarağı, 2-2,5 dakika içerisinde pişiriliyor. Peki, deniz tarağı nasıl yapılır? İşte, adım adım deniz tarağı tarifi ve yapımı.
Deniz tarağı yapımı farklı lezzetlere açık olanlar tarafından tercih edilebilir. Temizlemesi ve pişirilmesi zahmetli gibi gözüken ancak dakikalar içinde hazırlanan deniz tarağına deniz ürünlerini sevenlerin favori tercihlerinden olacak. İşte, deniz tarağı yapımı ve hazırlanışı.
Yapımı için malzemeler
6 adet deniz tarağı
Marinasyonu için:
500 mililitre zeytinyağı
2 çay kaşığı taze kekik
2 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı tane beyaz biber
Nasıl yapılır?
Marinasyon malzemelerini bir kasede karıştırıp deniz taraklarını sosun içine yatırın. (Bunu birkaç saat önceden de yapabilirsiniz.)
Marinasyonda beklettiğiniz deniz taraklarını kızgın tavada her iki tarafı 2-2,5 dakika olmak üzere mühürleyip alın.
Sosu servis tabağına yayıp deniz taraklarını üzerine yerleştirin.
Deniz taraklarınızı chimichurri sosuyla servis edebilirsiniz.