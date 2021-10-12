Demi glace sos nedir, nasıl yapılır? Demi glace tarifi ve malzemeleri

Fransız mutfağının klasik soslarından biri olan demi glace, renginden dolayı kahverengi sos ismiyle de bilinir. Normal sığır veya tavuk etinin aksine dana kemiklerinin pişirilmesiyle elde edilir. Güveçlere, çorbalara ve diğer soslarda da kullanılabilen bu sos, yemeğin lezzetini katlar. Demi-glace buzdolabında yaklaşık altı ay saklanabilir.

Demi glace sos malzemeleri



4 kilogram kemik

5 litre su

1 kahve fincanı un

1 su bardağı domates salçası

1 su bardağı elma sirkesi

4 adet havuç

1 adet kuru soğan

5 adet defne yaprağı

10 adet tane karabiber

Yarım yemek kaşığı tuz

Demi glace nasıl yapılır?

Küçük parçalara ayrılmış kemiği, doğranmış havuç, soğan ve tane karabiberi bir tepsiye koyun.

Kemikler kızarıncaya kadar, arada bir karıştırarak 180 derece fırında kızartın.

Bir kahve fincanı unu ekleyip 10 dakika daha kızartın.

Tepsiyi fırından çıkarıp ocağa koyun ve bir su bardağı elma sirkesini ekleyin.

Birkaç dakika sonra da 2 litre su ekleyin ve kemikleri birkaç dakika daha kaynatın.

Daha sonra tepsideki bu malzemeyi büyük bir tencereye aktarın.

4 litre daha su, domates salçası, tuz ve defne yaprağı koyarak kaynatın.

Ardından tencerenin kapağını kapatarak 12 saat pişirin.

Eğer tenceredeki su azalırsa bir miktar daha su ekleyin.

Süre sonunda yarı yarıya azalmış olan et suyunu daha küçük bir tencereye süzün.

Küçük tencere de kapaksız olarak kaynatın.

Ateşten alıp saklayacağınız kaba alın.

Sosu gereğinde kullanılmak üzere buzdolabında saklayın.