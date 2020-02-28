Demet Sabancı Çetindoğan, Türk mutfağı için yaptıkları çalışmaları GastroTalks'ta anlattı

Demet Sabancı Çetindoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfak kültürünü yurt dışında tanıtma faaliyetlerinden bahsederek, “İki yıldır, çaba göstererek Oscar gala yemeğinde menülere giriyoruz. Akademik çalışmalar yaparak 2000 yıl öncesine kadar insanların neler yediğini araştırdık” dedi.

Bir ürünün en önemli pazarlama noktasının hikaye olduğuna dikkat çeken Demet Sabancı Çetindoğan, “Zengin bir ülkede, hikayesi bol olan bir ülkede yaşıyoruz. Hikayesiz bilinirlik olmaz. Bunları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yurt dışı tanıtımlarında UNESCO Büyükelçilikleri ile beraber çalışmalar yaptık. Çok fazla ürünümüz var. Bazı noktaları seçip bunlara odaklanmalıyız. Hikayesi olan ürünleri bilgilendirme notları ile servis etmeliyiz. Maraş, Antep ve Antakya’yı yurt dışında tanıtıyoruz. Gastronomi Turizmi Derneği bu misyonda çalışan başarılı bir dernek. Yaptıkları çalışmaları tebrik ediyorum” diye konuştu.

GTD Başkanı Gürkan Boztepe ise şunları söyledi:

“Türk gastronomisini tanıtmak için yola çıktık. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanımız’ın çok desteği oldu. Bu sene Türk gastronomisi yılı ilan edildi. Biz de bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda Dünya Yoğurt Konferansı’nı gerçekleştireceğiz. Bize ait olan ürünlere sahip çıkmamız gerekiyor.”