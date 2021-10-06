Defne yaprağı nasıl kurutulur ve saklanır? Evde fırında taze defne yaprağı kurutma

Defneden elde edilmiş olan defne yaprağı, özellikle yemeklerde tat vermek amacı ile kullanılmaktadır. Avrupa'da genel olarak önce kurutulmaktadır ve salça yapılırken beraber olarak pişirilmektedir.

Defne Bitkisi Nedir?

Akdeniz defnesi, süs bitkisi şeklinde, özellikle de süs bahçelerinin içerisinde Akdeniz iklimi veya okyanus iklimi olan bölgeler de yetiştirilmektedir. Dona çok duyarlı olmasından dolayı daha soğuk bölgelerde ise ev bitkisi şeklinde yetiştirilmektedir. Defne bitkisinin kaynağı ise Doğu Akdeniz bölgesi olmaktadır. Bu bölgeden ılıman iklimli olan başka yörelere yayılmıştır.

Defne Yağı Nedir?

Defne yağı ise defne meyvelerinin sıkılması ile elde edilmektedir. 30 °C içerisinde eriyen bir yağ olma özelliğini taşımaktadır. %95 oranında yağ asitlerinden ve %5 oranında esansiyel yağlardan meydana gelmektedir. Yağ, en fazla sabun üretiminde kullanılmaktadır. Bunun beraberinde kozmetik sanayisi kapsamında cilt nemlendirici olarak kullanılmaktadır.

Defne Yaprağı Evde Fırında Nasıl Kurutulur?

Tıbbi literatürde defne yaprağının antioksidan, ağrı kesici, antienflamatuar ve antikonvulsant yararlarının olduğu belirtilmektedir. Defne yaprağı fırın içerisinde kolay bir şekilde kurutulmaktadır. Bunun için bir fırın tepsisi ve üzerine sermek için yağlı kağıt gerekmektedir. Bir fırın tepsisi hazırlanır, yıkanır ve kurutulur.

Defne yapraklarını birbirlerine temas etmeyecek biçimde bütün fırın tepsisine yerleştirmesi gerekmektedir. Onları 7 ile 8 saat fırın içerisinde bırakılır. Fakat 3 ile 4 saat sonra ise kurutmayı eşit bir biçimde dağıtmak için yaprakların ters çevrilmesi gerekmektedir. Daha iyi hava sirkülasyonunun sağlanabilmesi için fırın kapısını biraz daha açık bırakmak en iyisi olmaktadır. Bu yöntem ise özel bakım gerektirmektedir. Yaprakların yanmasına kesinlikle izin verilmemelidir. İşlem süresince sıcaklığı ayarlamak gerekmektedir.

Defne Yaprağının Özellikleri Nelerdir?

Defne yaprağının çok sayıda özellikleri bulunmaktadır. Defne yaprağı soğuk algınlığı ile gribal enfeksiyonlara iyi gelmekte olan bir bitkidir. Sağlık alanında pek çok rahatsızlığa iyi gelebilen defne yaprağının en önemli niteliği içerisinde yer alan antioksidandır. Antioksidan sayesinde vücut, içinde birikmiş olan toksinlerden arındırılmaktadır ve bağışıklık sistemi güçlenmektedir. Ateş düşürücü özelliği de bulunmaktadır.