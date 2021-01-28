MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüDedelerinden öğrendikleri 131 yıllık lezzetle ihracata başladılar
GeriYemek Kültürü Dedelerinden öğrendikleri 131 yıllık lezzetle ihracata başladılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Dedelerinden öğrendikleri 131 yıllık lezzetle ihracata başladılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dedelerinden öğrendikleri 131 yıllık lezzetle ihracata başladılar
Abone Olgoogle-news

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaklaşık 131 yıl önce büyük dedelerinin imal ettiği şak şak helvasını geliştirerek üretmeyi sürdüren ikizler Hasan ve Hüseyin Bican, coğrafi işaret tescili alan ürünü Rusya ve Ukrayna'ya ihraç etmeye başladı.

22
  • Boluya özgü şak şak helvası Rusya ve Ukraynada sofraları süslüyor
  • Boluya özgü şak şak helvası Rusya ve Ukraynada sofraları süslüyor
  • Boluya özgü şak şak helvası Rusya ve Ukraynada sofraları süslüyor
  • Boluya özgü şak şak helvası Rusya ve Ukraynada sofraları süslüyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gerede ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Hasan ve ikizi Hüseyin Bican, üniversitede okurken helva üretimi yapan babalarının yanında çalışan bir ustanın işten ayrılmasıyla üniversite eğitimini bırakıp büyük dedelerinin panayır dönemlerinde düzenlenen yarışmada keşfettiği şak şak helvasının üretimine yöneldi.

Pandemi tarihi lezzeti de vurdu, met helvasının satışı yüzde 80 düştü
Pandemi tarihi lezzeti de vurdu, met helvasının satışı yüzde 80 düştü

Sanayi sitesindeki imalathanelerinde kışın 8, yazın 15 kişiye iş imkanı sağlayan ikizler, dedelerinin şeker, ceviz ve çöven bitkisi suyu kullanarak ürettiği helvaları sipariş üzerine Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.

Türkiye'nin en büyük 5 panayırı içinde bulunan Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nda en fazla tüketilen tatlı olan helvaya, Gerede Belediyesi ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle coğrafi işaret tescili de alan ikizler, Rusya ve Ukrayna'ya ihracat yapmaya başladı.

Çarşambanın geleneksel lezzeti cevizli helva kaybolma tehlikesi yaşıyor
Çarşamba'nın geleneksel lezzeti cevizli helva kaybolma tehlikesi yaşıyor

İkizler, şak şak helvası üretimini gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dedelerinden öğrendikleri 131 yıllık lezzetle ihracata başladılar

"Yıllık 200 ton üretimimiz var"

Hüseyin Bican, AA muhabirine, ailelerinin 1890'lı yıllardan beri helva işiyle uğraştığını, kendisinin de ikiziyle bu mesleği sürdürdüğünü anlattı.

Bican, "Normalde çırak olarak babamıza yardım ediyorduk. Üniversite okurken babam bir gün telefonla arayıp 'Oğlum usta işi bıraktı.' dedi. Zaten bu mesleği yapacağımız için okulu bırakıp işe başladık. İyi ki usta işten çıkmış da bu işe başladık" diye konuştu.

7
3 günde hazırlanıyor yazın lezzeti kışın vücudu sıcak tutmasıyla tercih ediliyor
3 günde hazırlanıyor yazın lezzeti kışın vücudu sıcak tutmasıyla tercih ediliyor

Panayır için ortalama 25-30 ton helva ürettiklerini dile getiren Bican, "Onun dışında yıllık 200 ton üretimimiz var. Bizim öncelikli pazarımız Karadeniz bölgesi, dinlenme tesisleri" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Bican, geleneksel lezzetlerden biri olan şak şak helvasını Ukrayna ve Rusya'ya ihraç ettiklerini söyledi.
Helvanın özellikleri hakkında da bilgi veren Bican, şöyle devam etti:

"Sert olduğu için şak şak helva demişler. Ürünlerimizin hiçbirinde katkı maddesi yoktur. Tamamen şeker ve cevizden yapılmıştır. Beyazlaması için de çöven bitkisinin suyunu kullanıyoruz. Şekerin beyazlatılarak ceviz katılmış hali diyebiliriz."

14
400 yıllık bir geçmişi var, günde 200 kilo üretilip satılıyor
400 yıllık bir geçmişi var, günde 200 kilo üretilip satılıyor


Hasan Bican da herkesin helvayı sevdiğini dile getirerek, "Bu helvayı ilk bulan dedemizin babası. Esentepe'de çıraklık dönemlerinde ustalar ile çıraklar arasında şeker yarışları olurmuş. Panayır dönemlerinde, ustalar yarışmasında dedemizin babası bu helvayı ortaya çıkarmış. Biz de onu geliştirdik" diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi