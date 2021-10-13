Dana antrikot nasıl pişirilir, nasıl terbiye edilir? En güzel dana antrikot nasıl yapılır?

Birçok kadın evinde dana antrikot etini pişirebilmektedir. Elbette ki kadınlar etin daha lezzetli olması için çeşitli püf noktaları aramaktadır. Terbiye edilmesi sürecine de bu yüzden gereksinim duymaktadır.

Dana antrikot Nasıl Pişirilir, Nasıl Terbiye Edilir?

Dana antrikot kırmızı etler arasında yerini almaktadır. Eti pişirmeden önce etin terbiye edilmesi süreci de çok önemlidir.

Dana antrikotlar bir kaba alınır. Etin çokluk ve azlık durumuna göre terbiye için çeşitli malzemeler eklenir ve bekletilir. Bu malzemeler arasında sarımsak, zeytinyağı, pul biber, kara biber, kekik, kimyon, tuz ve soya sosu bulunur. Bu malzemeler ete katılarak tin terbiye olması beklenir.

Terbiye sürecinde çeşitli malzemeler eklenen etin kabının üstü kapalı olmalıdır. Bu et buzdolabında en az iki saat olacak şekilde bekletilir. Hatta etin bu şekilde bir gün dinlenmesi bile uygun görülmektedir.

Dana antrikot etinin terbiye sürecinden sonra pişirme aşaması gelmektedir. Genel olarak bu et mühürleme tekniğiyle pişirilmektedir. Mühürleme denilen olay eti tam olarak pişirmeden önce tavada işlem görmesi demektir. Bu nedenden dolayı mühürleme tekniğiyle bu eti pişirecekseniz ızgara tava veya döküm tava kullanılması önerilmektedir. Mühürleme ısının etin her tarafına eşit bir şekilde dağıldığı tava tabanında yapılmalıdır.

Aynı zamanda mühürleme için tavanın iyice ısınması beklenmelidir. Ardından etler sırasıyla tavaya yerleştirilir ve her yerinin eşit bir şekilde kızarması sağlanır. Eğer eti çok pişmiş seviyorsanız mühürleme bittikten sonra aynı tavada biraz daha pişirmeye devam edebilirsiniz. Bu et tavada çok bekletilirse sert ve kuru olacaktır. Etin yumuşak ve hafif sulu kıvamlı olması için mühürlemeyi çok iyi yapmalısınız. Böylece eti tavada ısıda çok bekletmeye gerek kalmayacaktır.

En Güzel Dana Antrikot Nasıl Yapılır?

Tariflerde çok çeşitli şekillerde ve pişirme tekniklerinde dana atrikot tarifleri yer almaktadır. Fakat bu tariflerin hepsi aslında aynı kapıya çıkmaktadır. Püf noktalara dikkat ettiğinizde en güzel dana antrikotu her türlü pişirebilirsiniz. İlk püf nokta terbiye meselesidir. Terbiyeye ekleyeceğiniz baharatlar çok önemlidir. Mümkünse taze baharat kullanmanız önerilmektedir.

Aynı zamanda dana antrikotun güzel olması için terbiye süresine de dikkat etmelisiniz. En az iki saat kadar vaktiniz olmalıdır. Hatta bir gece önceden kabın kapağını kapatarak beklemeniz harika bir dana antrikota sahip olmanızı sağlayacaktır.

Etin güzel olması için pişirirken dikkat etmeniz tavanın sıcak olması ve eti kurutmama olayıdır. Eti mühürlerken yağ kullanabilirsiniz. Özenle, titizlikle başında bekleyerek eti pişirdiğinizde kurumasını engelleyebilirsiniz.

En güzel antrikot yapımlarında terbiyeli yapım, soslu yapım, döküm tava yapım, mantar soslu yapım, sebzeli yapım, kremalı yapım, tandır yapım gibi taktikler mevcuttur.

Örneğin eti pişirdikten sonra üzerine güzel bir sos hazırlayabilirsiniz. Bu sosu mantarlı kremalı yapabilirsiniz. Çeşitli sebzelerle de sos yapabilirsiniz. Domates kullanarak sosu renklendirebilirsiniz. Servis eşliğinde etin ortasına, üzerine veya yanına bu sosu ekleyebilirsiniz.

Eti sos olmadan tek başına tüketmek isterseniz de yanına çeşitli pilavlar, makarnalar, salatalar ekleyebilirsiniz.

En güzel antrikot yapımında terbiye konusuna, süresine, eti yakmadan, kurutmadan tam kıvamında pişirmesine ve yanına ek ürünler eklenmesine özen göstermeniz yeterli olacaktır.