Mükemmel, çıtır dış kabuklar elde edin



Mutfakta meydana gelen en lezzetli kimyasal reaksiyonlardan birinin et pişirirken gerçekleştiğini muhtemelen fark etmemişsinizdir. Yüksek sıcaklık ve kuru ısıtma teknikleri kullanılarak bir pişirme yöntemiyle hazırlandıklarında kuzu, tavuk ve dana etlerinin, yüzeylerinde kalın karamel renkli bir kabuk oluşur. Mühürleme denilen bu pişirme tekniği, size dış yüzeyi çıtır harika bir tat sunar.



İşte bu kabukları elde etmek için; pişirmeden önce proteinleri kağıt havlularla tamamen kurulayın, böylece et cips gibi kızarır. Eti eklemeden önce ızgara veya tavanın temiz olduğundan ve yüksek ısıda önceden ısıtıldığından emin olun. Dahası çok yüksek bir sıcaklığı koruduğu için lezzetli bir kabuk elde etmek için döküm tavada pişirmeyi deneyin. Kalın parça etler etin pişmeden önce kabuğunun kızarmasına daha fazla zaman verdiği için tercih edilir.

Etinizi doğru sıcaklıkta pişirin



Et termometreniz varsa eti mükemmel şekilde pişirmek zor değildir. Çünkü termometre, etlerin uygun ısıda pişirildiğinden emin olmanızı sağlar. Ancak termometreniz yoksa, tavanın doğru sıcaklığa geldiğinden emin olmak için, eti tavanıza almadan önce soğuk su serpin, ya da bir damla yağ ekleyip iyice kızana kadar eti tavaya almayın.



Maksimum lezzet için eti marine edin



Etinizi ister ocakta ızgara yapıyor olun ister kavurun veya pişirin, her marine sos, yağda çözünen tatların ete aktarılmasına yardımcı olacak bir yağ bileşeni içermelidir. Bitkisel yağ, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı veya tereyağı gibi yağlar etin aromasına ve nemli kalmasına yardımcı olur. Marineye dahil edilmesi gereken başka bir bileşen de asittir. Ayran, sirke ve narenciye suları gibi asitler etteki bağ dokusunu parçalar ve yumuşamaya yardımcı olur. Yağınızı ve asidi seçtikten sonra, lezzet katmanları eklemek için tuz, soğan ve sarımsak gibi aromatikler ve baharatlar ekleyebilirsiniz.

Izgara ipuçları



Bazıları ızgarada her şeyin daha lezzetli olduğunu söylüyor. İşte bunu iyi yapmak için birkaç iyi strateji… Pişirmeden önce etin uygun şekilde çözüldüğünden ve oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Eritilmiş eti pişirmeden 30 dakika önce buzdolabından çıkarın. Pişirmeden önce tüm yağı kesmeyin, yağ eti nemli tutmaya yarar. Etiniz şekerli bir aromayla marine edilmişse, bu yüzey şekerlerinin yanmasını önlemek için orta ateşte pişirilmelidir. Yapışmayı önlemek ve karamelizasyonu ve ızgara izlerini desteklemek için ızgarayı değil, eti yağlayın. Etleri ızgaraya koymadan hemen önce tuzla tatlandırdığınızdan emin olun. Aksi halde etin kıvamı sertleşebilir.

Eti biraz dinlendirin



Pişirdikten sonra servis etmeden önce etinizi daima birkaç dakika bekletin. Tavuk göğsü ve biftek gibi hayvansal proteinleri pişirirken, kastaki lifler sertleşir ve nem etin yüzeyine doğru itilir. Fırından veya ocaktan veya ızgaradan çıkarıldıktan sonra, içindeki sosun tekrar ete dağılması için zaman gerekir. Hemen kestiğinizde ise etin öz suyu kesme tahtanıza yayılır ve et kurur. Dinlendirerek, her bir et parçasının yumuşak, lezzetli ve sulu olmasını sağlayabilirsiniz.