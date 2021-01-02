MÃ¼kemmel, Ã§Ä±tÄ±r dÄ±ÅŸ kabuklar elde edin



Mutfakta meydana gelen en lezzetli kimyasal reaksiyonlardan birinin et piÅŸirirken gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini muhtemelen fark etmemiÅŸsinizdir. YÃ¼ksek sÄ±caklÄ±k ve kuru Ä±sÄ±tma teknikleri kullanÄ±larak bir piÅŸirme yÃ¶ntemiyle hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nda kuzu, tavuk ve dana etlerinin, yÃ¼zeylerinde kalÄ±n karamel renkli bir kabuk oluÅŸur. MÃ¼hÃ¼rleme denilen bu piÅŸirme tekniÄŸi, size dÄ±ÅŸ yÃ¼zeyi Ã§Ä±tÄ±r harika bir tat sunar. Â



Ä°ÅŸte bu kabuklarÄ± elde etmek iÃ§in; piÅŸirmeden Ã¶nce proteinleri kaÄŸÄ±t havlularla tamamen kurulayÄ±n, bÃ¶ylece et cips gibi kÄ±zarÄ±r. Â Eti eklemeden Ã¶nce Ä±zgara veya tavanÄ±n temiz olduÄŸundan ve yÃ¼ksek Ä±sÄ±da Ã¶nceden Ä±sÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan emin olun. DahasÄ± Ã§ok yÃ¼ksek bir sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± koruduÄŸu iÃ§in lezzetli bir kabuk elde etmek iÃ§in dÃ¶kÃ¼m tavada piÅŸirmeyi deneyin. KalÄ±n parÃ§a etler etin piÅŸmeden Ã¶nce kabuÄŸunun kÄ±zarmasÄ±na daha fazla zaman verdiÄŸi iÃ§in tercih edilir.Â

Etinizi doÄŸru sÄ±caklÄ±kta piÅŸirin



Et termometreniz varsa eti mÃ¼kemmel ÅŸekilde piÅŸirmek zor deÄŸildir.Â Ã‡Ã¼nkÃ¼ termometre, etlerin uygun Ä±sÄ±da piÅŸirildiÄŸinden emin olmanÄ±zÄ± saÄŸlar.Â Ancak termometreniz yoksa, tavanÄ±n doÄŸru sÄ±caklÄ±ÄŸa geldiÄŸinden emin olmak iÃ§in, eti tavanÄ±za almadan Ã¶nce soÄŸuk su serpin, ya da bir damla yaÄŸ ekleyip iyice kÄ±zana kadar eti tavaya almayÄ±n.

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Maksimum lezzet iÃ§in eti marine edin



Etinizi ister ocakta Ä±zgara yapÄ±yor olun ister kavurun veya piÅŸirin,Â her marine sos, yaÄŸda Ã§Ã¶zÃ¼nen tatlarÄ±n ete aktarÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak bir yaÄŸ bileÅŸeni iÃ§ermelidir.Â Bitkisel yaÄŸ, zeytinyaÄŸÄ±, Hindistan cevizi yaÄŸÄ± veya tereyaÄŸÄ± gibi yaÄŸlar etin aromasÄ±na ve nemli kalmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur.Â Marineye dahil edilmesi gereken baÅŸka bir bileÅŸen de asittir.Â Ayran, sirke ve narenciye sularÄ± gibi asitler etteki baÄŸ dokusunu parÃ§alar ve yumuÅŸamaya yardÄ±mcÄ± olur.Â YaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve asidi seÃ§tikten sonra, lezzet katmanlarÄ± eklemek iÃ§in tuz, soÄŸan ve sarÄ±msak gibi aromatikler ve baharatlar ekleyebilirsiniz.

Izgara ipuÃ§larÄ±



BazÄ±larÄ± Ä±zgarada her ÅŸeyin daha lezzetli olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.Â Ä°ÅŸte bunu iyi yapmak iÃ§in birkaÃ§ iyi stratejiâ€¦ PiÅŸirmeden Ã¶nce etin uygun ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden ve oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸundan emin olun.Â EritilmiÅŸ eti piÅŸirmeden 30 dakika Ã¶nce buzdolabÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±n. PiÅŸirmeden Ã¶nce tÃ¼m yaÄŸÄ± kesmeyin,Â yaÄŸ eti nemli tutmaya yarar. Etiniz ÅŸekerli bir aromayla marine edilmiÅŸse, bu yÃ¼zey ÅŸekerlerinin yanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in orta ateÅŸte piÅŸirilmelidir.Â YapÄ±ÅŸmayÄ± Ã¶nlemek ve karamelizasyonu ve Ä±zgara izlerini desteklemek iÃ§in Ä±zgarayÄ± deÄŸil, eti yaÄŸlayÄ±n.Â Etleri Ä±zgaraya koymadan hemen Ã¶nce tuzla tatlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan emin olun.Â Aksi halde etin kÄ±vamÄ± sertleÅŸebilir.

Eti biraz dinlendirin



PiÅŸirdikten sonra servis etmeden Ã¶nce etinizi daima birkaÃ§ dakika bekletin.Â Tavuk gÃ¶ÄŸsÃ¼ ve biftek gibi hayvansal proteinleri piÅŸirirken, kastaki lifler sertleÅŸir ve nem etin yÃ¼zeyine doÄŸru itilir.Â FÄ±rÄ±ndan veya ocaktan veya Ä±zgaradan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra, iÃ§indeki sosun tekrar ete daÄŸÄ±lmasÄ± iÃ§in zaman gerekir.Â Hemen kestiÄŸinizde ise etin Ã¶z suyu kesme tahtanÄ±za yayÄ±lÄ±r ve et kurur.Â Dinlendirerek, her bir et parÃ§asÄ±nÄ±n yumuÅŸak, lezzetli ve sulu olmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilirsiniz.