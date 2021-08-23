Dalyan köfte nasıl yapılır? MasterChef dalyan köfte tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef’te şef adayları kıyasıya mücadeleye devam ediyor. Birbirinden lezzetli yemeklerle jürilerin beğenisini almaya çalışan yarışmacılar bu kez dalyan köfte tarifi için mutfağa geçti. Kısa sürede izleyenler tarafından da araştırılmaya başlanan dalyan köfte tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları haberimizde…
Yumurta ve köftenin harika bir buluşması olan dalyan köfte, aynı zamanda görüntüsüyle de kendine hayran bırakıyor. Akşam yemeğine özel bir tarif hazırlamak isteyenler, MasterChef yarışmasıyla yeniden gündeme gelen dalyan köfte nasıl yapılır merak ediyor. İşte, dalyan köfte tarifi ve yapım aşamaları…
- 1 kilogram dana kıyma
- 2 adet kuru soğan
- 1 su bardağı galeta unu
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı pul biber
- 1 adet havuç
- 1 su bardağı bezelye
- 5 adet haşlanmış yumurta
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım su bardağı su
Dalyan Köfte Nasıl Yapılır?
Öncelikle geniş bir yoğurma kabına kıyma, soğan, yumurta, galeta unu, sıvı yağ, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın.
İyice yoğurulan kıymayı iki yağlı kağıt ortasına koyun ve merdaneyle yaklaşık bir parmak kalınlığında açın.
Ardından içerisine haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç ve yumurtayı koyun.
Kıymayı, harcı kapatacak şekilde dikkatlice rulo haline getirin ve pişirme kağıdını kapatarak yuvarlayın.
Üzerine bir kat daha pişirme kağıdı sardıktan sonra 200 derece fırında 45 dakika pişirin.
45 dakika sonunda köfteyi fırından çıkarın ve salçalı suyu köftenin üzerine, her yerine gelecek şekilde dökün ve yayın.
Sosladığınız köfteyi 15 dakika daha fırına verin.
Fırından çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun.