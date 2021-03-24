Dalgona kahvesi nasıl yapılır? Dalgona kahve tarifi

Kahve, sıcak, soğuk, aromalı ya da klasik çeşitleriyle mutfaklarımızın olmazsa olmazı. Dalgona kahvesi de klasik tariflerden sıkılıp farklı bir lezzet arayanlar için de nefis bir alternatif. Özellikle de buzlu haliyle, yaz aylarında serinlemeye birebir. Dalgona kahvesi, bütün malzemelerin krema kıvamına gelene kadar çırpılması ve ardından da sütün eklenmesiyle hazırlanıyor.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı granül kahve

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı sıcak su

1 yemek kaşığı bal veya şeker

Nasıl Yapılır?

Kahve, şeker ve sıcak suyu bir kaseye alın ve malzemeleri çırpın. Daha sonra malzemeleri 15 dakika kadar çırpın, koyu bir kıvam alacaktır. Süt ve buzu bir bardağa ekleyin.

Hazırladığınız kahve kremasını da sütün üzerine ilave edin. Dilerseniz buzsuz olarak da tüketebilirsiniz.