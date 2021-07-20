Dalak yenir mi? Dalak kansızlığa iyi gelir mi?

Dalak kurban içerisinde yenilebilen sakatatlardan birisidir. Eğer kansızlık nedeniyle dalak yemeyi düşünüyorsanız, demirin emilimini artırmak için dalağın yanında yeşil yapraklı salata, yeşil biber ve çeşitli meyveler yiyerek C vitamini de almaya çalışın. Yoğurt gibi yiyecekler ise demir emilimini azalttığından dalakla birlikte yenmemelidir.

DALAK NASIL PİŞİRİLİR?

Dalağın yüzlerinden bir tarafı deri gibi bir zarla kaplıdır. Dalağınızı pişirmeden önce bu zarı bıçağınızla mümkün olduğunca kazımalısınız. Eğer bunu yapamıyorsanız en azından zarı bu tarafı bıçakla çizmeniz etinizin içindeki kanının akmasını, böylece dalakların daha kolay ve kıvamında pişmesini sağlar.

Dalağı pişirmeden bir süre önce baharatlarla marine etmek de lezzetini artırır. Aksi takdirde yoğun bir tadı olan dalağı yemekte zorlanabilirsiniz.

Dalak pişirirken yemeğin tuzunu en son eklemeniz de lezzetini artıracaktır.

En kolay dalak tarifi, karabiber ve pul biber ile lezzetlendirdiğiniz dalağı, biraz yağda iyice pişirmektir. Bunun için dalağı 3 parmak büyüklüğünde parçalara bölerseniz daha kolay pişerler.

Dalaklarınızı kuşbaşı olarak doğrayıp ciğer kavurma yapar gibi de pişirebilirsiniz.

Dalak pişirirken sıvı yağ kullanabileceğiniz gibi tereyağı kullanarak kalorisini artırabilirsiniz.