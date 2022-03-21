MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz İncili Gastronomi RehberiDaha yumuşak bir et için bunları yapın
Geriİncili Gastronomi Rehberi Daha yumuşak bir et için bunları yapın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 21.03.2022 - 11:50 | Son Güncelleme:

Daha yumuşak bir et için bunları yapın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Daha yumuşak bir et için bunları yapın

Lokum gibi dağılan bir et pişirmenin püf noktalarını sıraladık:

• Et seçimi önemli. Dinlenmiş, sinirsiz bir et yumuşak bir lezzetin ilk koşuludur.

• Etinizi bir gün önceden marine edin. Marinasyon için süt, zeytinyağı ve kekik, kırmızı toz biber, taze çekilmiş karabiber gibi baharatları kullanabilirsiniz. Eti, bu malzemelerle harmanlayın ve üzerini bir folyo ile kapatarak buzdolabında bekletin.

• Eti ızgara şeklinde pişirecekseniz pişirmeden önce mühürleyin. Mühür işleminden sonra tavadaki yağı (zeytinyağı ya da tereyağı tercih edebilirsiniz.) etin üzerine belli aralıklarla ekleyerek kızartmaya devam edin.

• Eğer haşlama bir et yapacaksanız etin içerisine 1-2 damla sirke eklemek etin yumuşamasına katkıda bulunur.

• Kuşbaşı etlerinizi de pişirmeden önce zeytinyağı ve tuz ile marine edip 6-8 saat aralığında buzdolabında bekletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi