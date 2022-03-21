Daha vitaminli çorbalar için bunları yapın

Sebzeler, çorba yapmak için kış aylarında en iyi malzemelerimiz. Tüm kış sebzelerinden lezzetli çorbalar yapabilirsiniz. Pırasa, ıspanak, brokoli, karnabahar ve dilediğiniz sebzeyi vitaminini içine hapsederek yani; haşlayarak işe başlayın.

Eğer bulgur, yeşil mercimek, kırmızı mercimek gibi bakliyat özlü bir çorba yapacaksanız daha fazla vitamin için yine bu çorbaların içerisine de sebze ilave edebilirsiniz. Bunun bir kolay yolu da; sebze sularını önceden hazırlayıp buz küplerinde dondurmak. İstediğiniz çorbaya arzu ettiğiniz ölçüde sebze küpü atarak vitaminleri yükseltmeniz ve çorbayı daha da lezzetlendirmeniz mümkün. Bunu, et ve tavuk suları için de yapabilir, hazırda bulundurabilirsiniz.

Bağışıklığı güçlendirdiği ve boğazı yumuşattığı bilinen taze zencefili de çorbalarınızın içerisine rendeleyebilir, acı severler acı seviyesini artırabilir, çeşitli baharatlarla daha güçlü içimi olan çorbalar hazırlayabilirsiniz.

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