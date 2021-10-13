Çupra nasıl temizlenir? Çupra balığı pişirmeden önce nasıl yıkanmalı?

Çupra, gümüş pullu ve gövdesi kalın bir balıktır. Ayrıca kafası da büyük olan bu balığın vücut şekli ise elips olarak bilinmektedir. Halk arasında ise bu balık çipura olarak söylenmektedir. Bu balığı taze olarak alıp çok nefis bir yemek yapabilirsiniz. Sağlıklı ve lezzetli bir yiyecek arayanlar için çupra oldukça güzel bir tercihtir. Tabi çipurayı pişirmeden önce iyice temizlemeniz gerekmektedir.

Çupra Nasıl Temizlenir?

Çupra, oldukça ilgi çeken balıkların başında gelmektedir. Birçok sofrada çupra balığını görme şansı bulunmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren balık aynı zamanda demir ve kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Sağlık açısından çok faydaları olan bu balığı aldıktan sonra iyice temizlemeniz gerekmektedir. Çuprayı iyice temizlemeden pişirmeyin.

- Öncelikle çipura balığının pullarını ayıklamakla işe başlanılmalıdır. Bu işi yaparken uygun bir aparat kullanmanız daha doğrudur. Balığın pullarını ayırmak için tıraşlama aparatı bulunmaktadır. Ancak tıraşlama aparatı olmayan kişiler bu işlemi bıçak ile yapabilir. Bıçağın keskin tarafını kullanmanız yararlı olacaktır.

- Çipura balığının pulları temizlendikten sonra derinlemesine temizliğe başlayabilirsiniz. Bunun için balığın karnını yarmak gerekir. Bu yarıktan tüm pislikler dışarıya atılmalıdır.

- Çipura balığını temizlerken göze hoş gelmeyen lekeler ve tüm pislikler alınmalıdır. Bu aşamada balığın karnında havyar (yumurta) olabilir. Havyarı değerlendirme düşüncesi olan kişiler havyarı bir kaba koyarak ayırabilir. Daha sonra ise temizleme işlemine devam edilmelidir.

- Temizleme işlemi bitince çipuranın üzerine uzunlamasına çizik atmak gerekir. Bu çiziği hem alta hem de üste atmanız yararlı olacaktır. Çünkü çipura bu şekilde daha güzel pişecektir.

Çipura balığını iyice temizledikten sonra yıkamanız lazımdır. Bunun için küçük ayrıntılara dikkat ederek çipurayı pişirmeye hazır hale getirebilirsiniz.

Çupra Balığı Pişirmeden Önce Nasıl Yıkanmalı?

Çipura balığını pişirmeden önce iyice temizlemek ve yıkamak gerekir. Temizlik işleminden sonra zaman kaybetmeden yıkama işlemine geçebilirsiniz. Yıkama işlemini yaparken temiz bir su kullanmanız lazımdır. Çipura balığının iyice yıkandığından emin olmalısınız.

- İlk olarak çipurayı süzgece koymanız lazımdır. İçi temizlenmiş olan çipurayı öncelikle süzgeç yardımıyla sudan geçirin. Bu sayede balığı yıkamak için zemin hazırlanmış olacaktır.

- Daha sonra bir kaba su doldurarak çipuraları tek tek elden geçirin. Çipuraları yıkarken etini ezmeyin. Yavaş hareketler ile balığı iyice yıkayın.

- Çipurayı tek yıkadıktan sonra bir kaba koyun ve içini su doldurun. Bu su berrak olana kadar birkaç kez değiştirin. Berrak bir su elde ettikten sonra çipuralar yıkanmış olacaktır. Yıkanan çipuraların suyunun süzülmesi gerekir.

- Çipuraların suyunu süzmek son derece kolaydır. Bunun için balıkları süzgece koyarak bir kenara kaldırın. Yaklaşık 10 dakika süzülmesi yeterli olacaktır. Temizlenen ve yıkanan çipuraları pişirmeden önce mutlaka marine edin.

- Çipuraları marine etmek için limon suyu, zeytinyağı, tuz, sarımsak, kırmızı pul biber ve kekik kullanmak gerekmektedir. Çipuraları marine ettikten sonra en az 2 saat dinlendirin ve daha sonra pişirin. Bu şekilde daha nefis bir balık olacaktır.

Görüldüğü üzere çipurayı temizlemek ve yıkamak son derece kolaydır. Burada önemli olan çipurayı temiz bir şekilde pişirip yemektir. Yıkanan ve marine edilip dinlenen çuprayı tavada, fırında veya ızgarada pişirebilirsiniz.