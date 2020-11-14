Çullama tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte çullama tatlısı tarifi

Çullama geçmişten günümüze ulaşan tatlılardan biri. Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Beyliği döneminden kaldığı tahmin edilen çullamanın ana malzemesi üzüm suyundan yapılan bastık. İşte adım adım çullama tarifi...

Çullama Tatlısı

Çullama Yapım Süresi: 30 dakika

Hazırlanma Süresi:10 dakika

Kızartma Süresi:20 dakika.

Çullama için gerekli malzemeler nedir?

-2 yumurta

-½ su bardağı yoğurt

-2 yemek kaşığı un

-1 tatlı kaşığı kabartma tozu

-3-4 parça bastık (pestil)

Şerbeti için:

-2 su bardağı su

-2 su bardağı şeker

-1-2 damla limon suyu.

Çullama nasıl hazırlanır?

Bir kabın içerisinde yumurta, tuz, kabartma tozu ve yoğurt çırpılır. Karışım kek hamuru kıvamına gelecek kadar karıştırılır. Bu arada su, şeker-limon suyu ile şerbeti yapılır. Daha sonra kesilmiş bastıklar hazırlanan yumurtalı karışıma batırılıp kızgın yağda kızartılır. Kızartılmış bastıkların üzerine şerbet gezdirilerek soğumaya bırakılır. Üzerine öğütülmüş fıstık veya ceviz serpiştirilerek servise sunulur. Öneriler: Şerbet ve kızartılmış bastıkların ılık olması gereklidir. Ilık olmazsa çullama hamurlaşır.