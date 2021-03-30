Çullama nedir, nasıl yapılır? Evde kolay çullama yapımı

Son zamanların gözdesi çullama, enfes bir akşam yemeği için güzel bir tercih olabilir. Tavuk eti ve pirinç ile hazırlanan bir börek çeşidi olan çullamanın iç harcında ise baharat, kuş üzümü ve çam fıstığı kullanılıyor. İşte, evde kolay çullama yapımı...

Çullama Tarifi

Malzemeler;

2 adet yufka

1 adet tavuk göğüs eti

2 adet tavuk budu

1 adet kuru soğan

3 su bardağı pirinç

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

Tuz

Çullama Yapılışı;

Tavukları haşlayıp süzün, suyunu ise daha sonra kullanmak için kenara alın.

Tavuğun etlerini ayıklayıp ince ince didikleyin.

Pirinci bol suyla yıkayın, soğanı küp küp doğrayın.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğanları ekleyin.

Soğan kavrulunca pirinçleri ilave edip kavurmaya devam edin.

Tuz, karabiber, tarçın, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ekleyip karıştırın.

Ardından, 2 su bardağı sıcak su ilave edip kapağı kapalı halde pişmeye bırakın.

Pilav pişince böreğinizi yapmaya başlayabilirsiniz.

Öncelikle orta boy fırın tepsisini tereyağıyla yağlayın.

Yufkalardan birini buruşturarak tepsiye yerleştirin.

Üzerine pilavın yarısını ekleyin.

Haşladığınız tavuk parçalarını da pilavın üzerine düzgünce serpiştirin.

Kalan pilavı tavukların üzerine ekleyin ve ikinci yufkayı da aynı şekilde tepsiye yerleştirin.

Tereyağını eritip yufkanın üzerine gezdirin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin ve üzeri kızarana kadar pişirin.

Üzeri kızarınca böreği fırından alıp üzerine 1 su bardağı tavuk suyunu gezdirin ve yeniden fırına verin.

5 dakika daha pişirdiğiniz çullamayı dilimleyip ılık servis edin. Afiyet olsun.