Creme brulee nasıl yapılır? Püf noktalarıyla creme brulee tarifi

Üzerindeki karamelize şekeriyle lezzetine lezzet katan creme brulee'yi evde de kolayca hazırlayabilirsiniz. Çay saatlerinize renk katacak bu nefis tatlıyı denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...



MALZEMELER:



5 adet yumurta

1 su bardağı krema

1 çay bardağı süt

40 gram tereyağı (Oda sıcaklığında)

5 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya



Karameli için:



4 yemek kaşığı esmer şeker



NASIL YAPILIR?



Yumurtaların beyaz ve sarısını ayırın. Yumurtaların beyaz ve sarısını ayırın. Yumurta sarısının üzerine şeker ve vanilyayı ilave edip güzelce çırpın. Sütü ve kremayı da tencereye alın ve kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynatın. Karışımınız kaynayınca ocaktan alıp oda sıcaklığında bir süre bekletin. Daha sonra hazırladığınız yumurta sarısı ve vanilyalı karışımı, kremanın üzerine ekleyip hızlıca karıştırın. Ardından tereyağını da ilave edip birkaç dakika karıştırın. Fırın tepsinin yarısına gelecek şekilde su koyun.



Tatlınızı ısıya dayanaklı fırın kaplarına eşit bir şekilde dağıtın ve su koyduğunuz fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 120 derece fırında 40 dakika kadar pişirin. Tatlınızın fırında çıkarıp ılındıktan sonra buzdolabına koyun. Servis edeceğiniz zaman üzerine esmer şekeri tavada eritin ve tatlınızın üzerine ince bir katman halinde ekleyin.