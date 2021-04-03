Çorum mantısı nasıl yapılır? Çorum mantısı için malzemeler ve kolay tarifi
Çorum mantısını diğer mantılardan farklı kılan öncesinde kızartılıyor olması. Farklı bir mantı çeşidi olan Çorum mantısının kıyması hamur ile birleştiğinde eşsiz bir lezzete kavuşuyor.
Kuru mantı olarak da bilinen Çorum mantısı son zamanların en çok aranan mantı çeşitleri arasında yer alıyor. Bilindik mantı çeşitlerine farklı bir alternatif getiren Çorum mantısının malzemeleri ve yapılışını sizlerle paylaşıyoruz.
Hamuru için malzemeler:
1 yumurta
2 çay bardağından biraz fazla su
Tuz
Yeterince un
2 yemek kaşığı sıvı yağ
İç malzemesi:
1 küçük kuru soğan
250 gr kıyma
Tuz
Karabiber
3 yemek kaşığı sıvı yağ
İnce kıyılmış maydanoz
Sosu için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı biber
1 yemek kaşığı domates salçası
5 su bardağı su
Karabiber
Tuz
Servis için:
Sarımsaklı yoğurt
Pul biber, isteğe göre nane
Yapılışı:
Hamur için gerekli tüm malzemeleri ekleyip kulak memesi kıvamından daha sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru 4 bezeye bölüp 15-20 dakika kadar dinlendirin.
Ardından, sıvı yağ ile ince doğranmış soğanı kavurun.
Sonrasında kıymayı da ekleyip kavurmaya devam edin.
Son olarak tuz ve karabiberi de ekleyip ocağın altını kapatın.
Maydanozunu da ekleyip karıştırın.
Oklava ile mantı yufkası inceliğinde açıp çay bardağı ile yuvarlaklar kesin.
Kalan hamuru hemen toparlayıp tekrar kullanmak için beze yapın.
Ortasına iç harcını koyup yanlarından 6-7 kulak olacak şekilde çimdikler atın. Bir tepside biraz kurumasını bekledikten sonra pişireceğiniz tepsiye ters şekilde dizin.
Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip mantıları ocakta her yeri kızarana kadar pişirin.
Düz bir tepsi ile ters düz edip diğer tarafını da kızartın.
Küçük bir tencerede tereyağı eritip salçayı kavurun.
Tuz ve biber ekleyip sıcak suyunu ekleyin.
Kaynayınca mantıların üzerine dökerek pişirin.
Sarımsaklı yoğurt ile servis edin. Şimdiden afiyet olsun…