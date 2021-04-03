Çorum mantısı nasıl yapılır? Çorum mantısı için malzemeler ve kolay tarifi

Kuru mantı olarak da bilinen Çorum mantısı son zamanların en çok aranan mantı çeşitleri arasında yer alıyor. Bilindik mantı çeşitlerine farklı bir alternatif getiren Çorum mantısının malzemeleri ve yapılışını sizlerle paylaşıyoruz.

Çorum Mantısı Tarifi

Hamuru için malzemeler:

1 yumurta

2 çay bardağından biraz fazla su

Tuz

Yeterince un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç malzemesi:

1 küçük kuru soğan

250 gr kıyma

Tuz

Karabiber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

İnce kıyılmış maydanoz

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

5 su bardağı su

Karabiber

Tuz

Servis için:

Sarımsaklı yoğurt

Pul biber, isteğe göre nane

Yapılışı:

Hamur için gerekli tüm malzemeleri ekleyip kulak memesi kıvamından daha sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 4 bezeye bölüp 15-20 dakika kadar dinlendirin.

Ardından, sıvı yağ ile ince doğranmış soğanı kavurun.

Sonrasında kıymayı da ekleyip kavurmaya devam edin.

Son olarak tuz ve karabiberi de ekleyip ocağın altını kapatın.

Maydanozunu da ekleyip karıştırın.

Oklava ile mantı yufkası inceliğinde açıp çay bardağı ile yuvarlaklar kesin.

Kalan hamuru hemen toparlayıp tekrar kullanmak için beze yapın.

Ortasına iç harcını koyup yanlarından 6-7 kulak olacak şekilde çimdikler atın. Bir tepside biraz kurumasını bekledikten sonra pişireceğiniz tepsiye ters şekilde dizin.

Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip mantıları ocakta her yeri kızarana kadar pişirin.

Düz bir tepsi ile ters düz edip diğer tarafını da kızartın.

Küçük bir tencerede tereyağı eritip salçayı kavurun.

Tuz ve biber ekleyip sıcak suyunu ekleyin.

Kaynayınca mantıların üzerine dökerek pişirin.

Sarımsaklı yoğurt ile servis edin. Şimdiden afiyet olsun…