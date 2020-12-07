Çöp şiş nasıl, neyden yapılır? İşte çöp şiş tarifi

Geçmişi 140 yıl öncesine dayanan çöp şişi evde de kolayca yapabilirsiniz. Sulak alanlarda yetişen kamışlardan elde edilen kargı adı verilen 20 santimetrelik şişlere dizili etler ve kuyruk yağı, odun kömürü ateşinde pişirilir.

Çöp Şiş Yapımı için malzemeler

• 200 gram bonfile

• 1 su bardağı süt

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 çay kaşığı tuz

• Kekik

• Biberiye

• Karabiber

• Kırmızı biber

• Kimyo



Çöp şiş tarifi Nasıl yapılır?

Bonfileleri küçük kuşbaşı şeklinde doğrayın. Marinasyon için olan malzemeleri karıştırıp etleri sosun içine alın.1-2 saat sosta beklettiğiniz malzemelerin sosunu süzün. Etleri şişe aralık kalmayacak şekilde dizin. Etler şişin yarısını geçmemeli. Döküm veya ızgara tavayı iyice ısıtıp şişleri tavaya alın. Etlerin her tarafını iyice pişirip soğutmadan servis edin.