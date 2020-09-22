Çöp diye atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki…

Limon

Limon yemeklerde ve salatalarda çok sık kullanılıyor. Suyu sıkıldıktan sonra ise kabuğunu çöpe atıyoruz. Ancak bu kabukların çok farklı biçimde kullanımı mevcut. Öncelikle kabukları temizleyip rendeledikten sonra poşetleyip dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bu şekilde keklerinize tat vermesi için katabilirsiniz. Bir başka kullanım alanı ise bulaşık makinesidir. Suyunu sıktıktan sonra kabuğu bulaşık makinenize atın. Makinenizdeki kötü kokulardan bu şekilde kurtulabilirsiniz.

Muz

Çok severek tükettiğimiz muz, atık olmaması gerekenlerden sadece biri. İçerisindeki meyveyi tükettikten sonra kabuğunu atmayın. Kabuk diş beyazlatma konusunda oldukça etkili. Kestiğiniz bir parçayı birkaç dakika dişinizde tutun ve daha sonra çalkalayın. Bu şekilde dişlerinizde gözle görülür beyazlık olacaktır.

Karpuz

Yaz mevsiminin en çok sevilen meyvelerinden biri de şüphesiz karpuz. Karpuzu afiyetle yedikten sonra kabuklarını çöpe atıyorsanız, bunları duyduktan sonra bir daha atmayacaksınız. Bu kabuklarla öyle bir reçel yapabilirsiniz ki yiyenler bir daha yemek ister.

Sebze kabukları

Eğer gübreyi dışarıdan alıyorsanız dikkat! Doğal gübre hazırlamak aslında çok basit. Bunun için yemek yaptığınız sebze ve meyvelerin kabuklarını kullanabilirsiniz. Bu kabukları bahçenize veya saksılarınıza koyup doğal bir gübre olmasını ve sebzelerinize canlılık vermesini sağlayabilirsiniz.

Portakal

Kış aylarının vitamin deposu meyvesi portakal kabuklarınızı yapacağınız tatlılarda kase olarak kullanabilirsiniz. İç meyvesini çıkardıktan sonra krem şanti ile karıştırıp portakal kabuklarına tekrar doldurabilirsiniz. Hem sunum olarak çok güzel gözükecek hem de portakal kabuğunu değerlendirmiş olacaksınız.

Kiraz

Kiraz sapının zayıflatıcı etkisi olduğunu duymayan kalmamıştır. Kirazları yedikten sonra sapları ile sağlıklı bitki çayı yapmanız mümkün. Dışarıdan almak yerine evde kendinizde kolaylıkla bitki çayınızı hazırlayabilirsiniz.