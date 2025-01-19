Coleslaw tarifi ve malzemeleri: Coleslaw (Lahana salatası) nasıl yapılır, içinde neler var?

İşte coleslaw tarifi, malzemeleri ve yapımı...

COLESLAW SALATASI TARİFİ MALZEMELERİ

Yarım küçük boy beyaz lahana

2 adet havuç

Sosu için:

4 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 kaşık üzüm sirkesi

Yarım limonun suyu

Tuz

COLESLAW SALATASI NASIL YAPILIR?

Beyaz lahanayı ince ince kıyın.

Havuçları da lahana uygun olacak boyutlarda kesin ve rendeleyin.

Ardından lahana ve havuçları salata kasesine alıp güzelce karıştırın.

Sosu için de limon suyunu, üzüm sirkesini, toz şekeri ve tuzu bir kaseye döküp şeker eriyinceye kadar iyice karıştırın.

Ardından mayonez, ve yoğurdu ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Daha sonra bu sosu doğranmış salata malzemelerinizin üzerine döküp güzelce harmanlayın.

Dilerseniz salatanızı haşlanmış mısır ve ince kıyılmış dereotu ile de renklendirebilirsiniz.

Afiyet olsun...