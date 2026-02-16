Muğla mutfağının en sevilen lezzetlerinden çökertme kebabı, çıtır çıtır kızarmış patateslerin üzerine eklenen lokum gibi dana bonfile ve süzme yoğurtla sofraların en iştah açıcı yemeklerinden biri oluyor. Domates sosunun verdiği hafif mayhoşluk ve etin suyuyla birleşen yoğurdun lezzeti, her çatalda enfes bir tat sunuyor. Hem sunumuyla göz dolduran hem de doyuruculuğuyla tam not alan bu tarif, mutfakta kolayca hazırlanıyor. İşte, çökertme kebabı için videolu tarifi ve malzemeleri...