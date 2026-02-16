search__icondelete
Muğla mutfağının en sevilen lezzetlerinden çökertme kebabı, çıtır çıtır kızarmış patateslerin üzerine eklenen lokum gibi dana bonfile ve süzme yoğurtla sofraların en iştah açıcı yemeklerinden biri oluyor. Domates sosunun verdiği hafif mayhoşluk ve etin suyuyla birleşen yoğurdun lezzeti, her çatalda enfes bir tat sunuyor. Hem sunumuyla göz dolduran hem de doyuruculuğuyla tam not alan bu tarif, mutfakta kolayca hazırlanıyor. İşte, çökertme kebabı için videolu tarifi ve malzemeleri...

Malzemeler

  • 500 gram dana bonfile
  • 1 adet kuru soğan
  • 4 adet patates
  • 1 şişe maden suyu
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kekik

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kekik

Servis için:

  • Çırpılmış yoğurt
Nasıl Yapılır
  1. Etlerin marine edilmesi
    Soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Etleri jülyen şeklinde doğrayın. Geniş bir kap içinde soğan suyu, maden suyu, süt ve baharatları karıştırın. Etleri karışıma ilave edip harmanlayın ve sosun içinde birkaç saat bekleterek marine edin.
  2. Patateslerin kızartılması
    Patatesleri ince doğrayın. Tuzlu soğuk su içerisinde 20 dakika bekletin ve suyunu süzüp kurutun. Bir tencerede patatesleri kızgın yağda kızartın.
  3. Etlerin pişirilmesi
    Yapışmaz tabanlı bir tavayı ısıtın ve etleri ilave edip yumuşayana kadar pişirin. Etler suyunu salıp çektikten sonra bir miktar su ilavesi yapabilirsiniz. Tuz ve karabiberi ekleyip ocağın altını kapatın.
  4. Sosun hazırlanması
    Salçalı sos için tereyağı eritin ve salçayı kavurun. Su ve baharatları ekleyip kıvam alana kadar pişirin. Sosun kıvamına göre su eklemesi yapabilirsiniz.
  5. Servis aşaması
    Servis aşamasında tabağa önce çıtır patatesleri, üzerine yoğurdu ve etleri dizin. Salçalı sosu üzerlerine döküp sıcak servis edin.
  6. Afiyet olsun!
