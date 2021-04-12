Çökertme kebabı nasıl yapılır? Püf noktaları ile çökertme kebabı yapımı ve tarifi

Çökerme kebabı diğer bir adıyla Bodrum kebabı, Muğla mutfağının meşhur lezzetlerinden biri. Yoğurt, patates ve etin nefis uyumuna bayılacaksınız. Sizler için çökerme kebabının tarifini derledik. Denemeye ne dersiniz?

MALZEMELER:

300 gram dana eti

2 adet patates

200 gram süzme yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

Kimyon

Karabiber

Kekik veya Nane

Tuz

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

NASIL YAPILIR?

Patatesleri soyup kibrit çöpü inceliğinde dilimleyin. Nişastasının çıkması için güzelce yıkayın. Suyunu süzdükten sonra kızartın ve servis tabağına alın. Yoğurda çok az su ekleyerek seyreltin ve rendelenmiş sarımsakları da içine ekleyin. Hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu patateslerin üzerine gezdirin. Sıvı yağı tavada kızdırıp içine salçayı ekleyin ve kavurun. İçine ılık su tuz ve karabiber ilave edip sos haline gelene kadar pişirin. Yoğurdun üzerine de salçalı sosu gezdirin.

Etleri ince ince uzun çubuklar halinde kesin ve bir tavada güzelce kavurun. Üzerine tereyağı ve baharatlarını da ilave edin. Etiniz kavrulunca da patates ve yoğurdun üzerine yerleştirin.