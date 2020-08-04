Çökertme Kebabı (Bodrum Kebabı) nasıl yapılır? Malzemeleriyle çökertme kebabı tarifi

Çökertme kebabı Türk mutfağından et yemeği. Kızarmış kibrit inceliğinde patateslerin üzerine bonfile et yerleştirilir. Sarımsaklı yoğurt ve domates sosu ile birlikte servis edilir. Çökertme kebabı, özellikle Bodrum civarında yapılması nedeniyle Bodrum kebabı olarak da bilinir.

Eti için:

300 g dana antrikot

2 adet patates

200 gr. süzme yoğurt

2-3 diş sarımsak

Zeytinyağı

1-2 yemek kaşığı tereyağı

Toz biber -karabiber, kimyon

Tercihe göre nane ya da kekik

Domates Sos için Malzemeler

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 – 3 adet domates

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı



Patates ve Etin Yapılışı:

Patatesler kibrit şeklinde doğrayın (Rendenin kalın tarafıyla da yapabilirsiniz.)

Tuzlu suda nişastası çıkana kadar 10-15 dakika gibi bir süre bekletin.

Sonra sudan çıkarılan ve sıkılan patatesleri kızgın yağda kızartın ve servis tabağına alın.

Süzme yoğurt, varsa keçi yoğurdu tercih edin.

Yoğurdu suyla biraz seyreltin ve içine, dövülen sarımsakları ekleyin

Yoğurt, kızarmış patateslerin üzerine dökülür.

Antrikotu jülyen olarak doğradıktan sonra döverek inceltin.

Doğradığınız etleri bir tavadaki kızgın yağda suyu ve yağı içinde kalacak şekilde harlı ateşte 4-5 dakikada kızartın.

Üzerine biraz tereyağı ekleyin, toz biber, kimyon, karabiber, tercihe göre nane ya da kekik serpin.

Domates sos için;

Bir tencereye zeytinyağını ekleyin.

Salçayı kokusu çıkana dek kavurun

Kavrulan salçanızın üzerine domatesleri ve toz şekeri ekleyin.

En son baharatları ekledikten sonra ara ara karıştırarak pişirin.

Çökertme Kebabı Sunumu

Bir servis tabağının en altına patatesleri yayın.

Üzerine yoğurdu, onun üzerine de eti yerleştirin.

Etlerin üzerine yoğurt ve hazırladığınız domates sosunu gezdirip, servis edin.