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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 20.05.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Cizleme nedir, nereye ait, nasıl yapılır? Evde kolay cizleme tarifi yapımı

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Cizleme nedir, nereye ait, nasıl yapılır? Evde kolay cizleme tarifi yapımı

Cizleme, mayalı ve mayasız iki şekilde de yapılabilen krep benzeri bir hamur işidir. Çay saatlerinde ve kahvaltı sofralarında özellikle peynir, reçel ile damak çatlatan bir lezzete dönen cizleme nedir, nereye ait, nasıl yapılır merak ediyorsanız, evde kolay cizleme tarifini paylaşıyoruz.

İşte sofraların gözdesi cizlemeye dair her şey...

Cizleme nedir?

Mayalı hamurla yapılan bir tür krep ya da akıtma diyebileceğimiz cizleme, çay saatlerinde de zevkle tüketilir. İster reçelle ister peynirle domates, salatalıkla birleştirebileceğiniz, ama her türlü afiyetle yiyebileceğiniz bir tarif.

Cizleme nereye ait?

Ülkemizde, akıtma, krep gibi çeşitli isimlerle tanınan cizleme, Trakya yöresine ait vazgeçilmez bir kahvaltılıktır.

Cizleme tarifi için malzemeler

  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı kuru maya
  • 1 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı un

Cizleme tarifi nasıl yapılır?

Mayayı ılık suya karıştırıp aktifleşmesi için 5 dakika kadar bekletin.

Derin bir kaseye yumurtayı ve sütü alın.

Mayalı suyu da ekleyip güzelce çırpın.

Unu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Homojen bir hale gelen hamurunuzu yarım saat kadar ılık bir ortamda mayalandırın.

Pişirmeden önce yeniden karıştırdığınız hamuru kepçe yardımıyla tavaya ince ince döküp yayın.

Her iki tarafını da ikişer dakika pişirdiğiniz cizlemeleri geniş bir tabağa alın.

Dilediğiniz malzemeler eşliğinde soğutmadan servis edin. Afiyet olsun…

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