Çıtır patates kızartması tarifi
Patates kızartmasını kim sevmez? Hele söyle ısırdığınızda çıtırtısını duyacağınız bir patates kızartmasına hayır diyebilir misiniz? Peki bu kızartmayı evinizde nasıl yapacaksınız? İşte cevabı…
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 kilogram patates
- 1 şişe maden suyu
- 1 yemek kaşığı sirke
- Tuz
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Çıtır patates kızartması tarifi Nasıl yapılır?
Patatesleri soyup incecik doğrayın.
Bir kaseye soğuk su doldurup içine sirke ilave edin.
Patatesleri bu suda yarım saat kadar bekletin.
Ardından patatesleri bol suyla yıkayıp maden suyuna koyun.
Birkaç dakika maden suyunda beklettiğiniz patatesleri süzüp kurulayın.
Sıvı yağı kızdırıp patatesleri yağa aktarın.
Kapağı açık halde altın rengi olana kadar kızarttığınız patatesleri kevgirle alıp kağıt havlunun üzerine çıkarın.
Yağı süzülen patatesleri tuzlayıp tabağa alın. Kızarmış patatesiniz hazır. Afiyet olsun…